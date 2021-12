Ik maak geen voornemens maar nanemens of achternemens. Niets zo mooi als het mechanisme van terugwerkende kracht

Het zal je maar gebeuren, dat een cameraploeg bij je binnenstapt, je hele huisraad meeneemt en uitlegt in een grote loods. Waar vervolgens een presentator je kritisch gaat ondervragen over al het uitgestalde spul. En daar sta jij dan, met schrik en afschuw te kijken naar alles wat je hebt verzameld gedurende je leven. Duizelig bij de aanblik, kan je nauwelijks geloven dat dit allemaal uit jouw huis komt.

Als dan ook nog een stem achter je begint op te noemen wat daar uitgestald ligt, wordt het nog ongemakkelijker. 26 enkele sokken, 71 pennen, 33 lege notitieboeken, 24 multomappen, 3032 platen in dozen, 9 breinaalden, 7 pakjes tarotkaarten, kastjes, tafeltjes, honderden boeken, zo’n 38 spelletjes. Spelen jullie zo vaak spelletjes? Hij gaat maar door, noemt alles op wat je wilde vergeten maar toch een plek vond op zolder en achter in kasten. Heb je écht alle kindertekeningen bewaard?

Dan moet je gaan kiezen: wat mag blijven, wat moet naar de vuilnishoop en wat mag nog ergens anders een ander leven gaan leiden? Je innerlijke strijd wordt close up in beeld gebracht. Terwijl de presentator allerlei dingen omhoog houdt en vraagt of dit nog echt nodig is, doe jij je best om hem te overtuigen dat dit geen betekenisloze prullaria zijn.

‘Herinneringen,’ roep je, ‘het zijn allemaal dierbare herinneringen.’

‘Wat moet je met zoveel herinneringen?’ Weer die stem.

De presentator is nu ook aangekomen bij het vak met onzichtbare dingen en begint te graaien tussen mijn schaamtes, spijt, trots en heimwee.

‘Zoveel heimwee, wat moet je ermee?’

Ik trek ze snel uit zijn handen en met armen vol probeer ik snel het nieuwe jaar in te hollen. Ik wil het allemaal houden, het geheime zwemplekje bij IJburg waar we die hete zomer doorbrachten, de geur van een arm die de hele dag in de zon heeft gelegen, de eerste, tweede en derde verliefdheid, mijn eerste studentenkamer, de laatste keer dat ik tot diep in de nacht stond te dansen.

‘Die pennen, die sokken en die multomappen, daar mogen er wel een paar van weg,’ roep ik nog over mijn schouder terwijl ik de rest weer terug mijn leven in duw.

Ik besluit geen voornemens te maken maar nanemens of achternemens. Niets zo mooi als het mechanisme van terugwerkende kracht. Met terugwerkende kracht haal ik alles wat me lief is te voorschijn en herbeleef alsof het in dit moment gebeurt. Elk zacht moment van het afgelopen jaar komt weer voorbij. De hoop tussen de lastige momenten, het licht dat door de kieren van donkere dagen scheen.

Misschien toch een voornemen. Om elke dag iets kwijt te raken, iets te verliezen. Om zo lichter verder te reizen. Maar nu nog niet.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl