Ik denk aan de speeches van Martin Luther King en weet: nooit zal ik meer niet stemmen

Het begon een paar verkiezingen geleden, ik zag mensen foto’s van zichzelf op sociale media plaatsen, poserend voor het stembureau. Mijn moeder deed het, vriendinnen deden het en ik stiftte mijn lippen, knoopte mijn mooiste doek op mijn hoofd, nam een foto van mezelf voor het buurtcentrum, omgetoverd tot stemlokaal. Met schaamte dacht ik terug aan die keer, lang geleden, dat ik geen zin had gehad om te stemmen. Ach, dacht ik toen, er zijn genoeg anderen die wel gaan stemmen en wat maakt één zo’n stem nou uit?

Over een paar dagen zal ik mezelf op weg naar het stemlokaal eraan herinneren dat dit niet vanzelfsprekend is. Ik zal door mijn hoofd laten gaan dat dit recht niet zomaar in onze schoot is geworpen. Dat mensen er keihard voor hebben moeten strijden, er zelfs hun leven voor hebben gegeven, zodat ik nu de gang naar de stembus kan maken.

Ik zal denken aan Wilhelmina Drucker en Corry Tendeloo, de echo van hun voetstappen in de straten horen. Ik zal denken aan de jarenlange strijd die ze hebben geleverd, aan dat ze niet rustten voordat niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen in Nederland en overzeese delen van het koninkrijk hun stem mochten laten gelden.

Op weg naar het kieslokaal zal ik ook denken aan de speeches van Martin Luther King, zijn oproep voor gelijk kiesrecht. Aan de stille optochten door de straten van het Zuiden van de Verenigde Staten die met geweld werden beantwoord. Ik zal denken aan Nelson Mandela en de dag dat hij eindelijk gekozen kon worden door zijn volk. Aan de protesten in steden over de hele wereld. Aan alle mensen die in de straten van de strijd het leven verloren en nog steeds verliezen.

En terwijl ik wacht om het stemhokje te mogen betreden, zal ik denken aan al die mensen die niet mogen of kunnen stemmen. Omdat ze vastzitten, zich geen oppas kunnen veroorloven, geen vervoer hebben naar het stemlokaal, omdat het onveilig is, omdat ze tegengewerkt of geweigerd worden, omdat ze nooit een stembiljet hebben ontvangen. Omdat ze in gekoloniseerd gebied wonen, omdat ze op de vlucht zijn, stateloos zijn, niet meetellen.

Nooit zal ik meer niet stemmen. Volgens het etymologisch woordenboek betekent stemmen: ‘met meerdere personen een keuze uitbrengen; op de juiste toonhoogte brengen’. Ik denk aan een lied dat we met zijn allen moeten blijven zingen, hoe verdeeld we ook zijn, hoeveel coupletten het ook heeft. Een meerstemmige compositie. Het leven komt ten einde als we zwijgen over de dingen die ertoe doen, zo waren ongeveer de woorden van dominee King. Dat zal ik mijn zoon zeggen als hij straks de kiesgerechtigde leeftijd heeft bereikt en, net als ik, ooit geen zin zou hebben.

