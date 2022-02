Terwijl ik naar de gezichten van de scholieren voor me kijk, probeer ik mezelf voor de geest te halen hoe ik was op die leeftijd. Ik las veel, boek na boek na boek. Er waren nog geen mobieltjes, geen internet, de bibliotheek was een belangrijk punt in mijn geografie. Soms was de bieb een deftig gebouw met hoge trappen, soms een tijdelijk noodgebouwtje dat werd gedeeld met maatschappelijk werk, soms een bus die elke woensdag voor kwam rijden. Ik groeide op in verschillende gemeenten.

Een keer stond de verhuiswagen al voor de deur nog voor ik mijn biebboeken kon retourneren, ik kon mijn ouders daar maar moeilijk voor vergeven. Sorry bibliotheek Haarlem. Maar ik dwaal af.

De laatste tijd krijg ik constant de vraag, van journalisten, van studenten, of ik altijd al schrijver wilde worden. ‘Nee’, zeg ik steevast. Het leek me wel het tofste beroep van de wereld, ik schreef ook graag, maar schrijver worden, nee, daar dacht ik niet aan. Huh, vraagt iedereen, waarom niet? Ik dacht niet dat iemand zoals ik schrijver kon worden en besloot dat ik iets anders moest gaan doen met taal, zoals reisleidster of vertaler. Ik vroeg brochures aan van vertaalopleidingen, probeerde mezelf allerlei talen te leren en pakte uiteindelijk de dag na mijn eindexamen het vliegtuig naar Barcelona om daar als au pair te gaan werken. Maar ik dwaal weer af.

Misschien was het het gebrek aan rolmodellen. Misschien waren het teleurstellende lessen Nederlands of niemand die zei: Dat kan jij. Ik kan er de vinger niet op leggen.

Maar weer even terug naar de jonge mensen voor me. Samen met de wethouder van onderwijs ben ik op schoolbezoek, op een missie om het plezier van lezen over te brengen. Het is namelijk erg slecht gesteld met het leesgedrag van jongeren in Nederland. De scholieren vuren allerlei vragen op ons af en wij doen ons uiterste best om te zorgen dat elk antwoord een vonk is tot een sprint naar een boekenplank. We beloven ze dat het leven er beter op wordt. En tussendoor probeer ik ze ook aan te moedigen om te gaan schrijven en sommigen doen dat al en delen prachtige gedichten met ons. Ergens tussen hen in zit Babs, 13 jaar en ik fluister haar toe dat ze kan worden wat ze wil, ook schrijver. Doe het maar gewoon. En dan staat Amanda op om haar gedicht met ons te delen en ze eindigt met de woorden:

“Ik weet dat ik op een dag niet alleen blij maar ook echt gelukkig word

Want dan kies ik zelf de inhoud van mijn verhaal

Ik doe mijn dromen en wensen niet tekort

Waar ik eindelijk gelukkig van word”

