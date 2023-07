‘Ik dacht dat jij’ van Joke van Leeuwen: het bewijs dat er nooit een Van Leeuwen is die níet de moeite waard is

Elke maand tipt Het Parool een boek dat er echt uitspringt. Vandaag: het vileine Ik dacht dat jij, een kleine roman waarin de extreem veelzijdige Joke van Leeuwen (70) in het hoofd kruipt van een zelfvoldane, manipulatieve lamzak van een kunstenaar.

Joke van Leeuwen? Die is toch van dat beroemde kinderboek Iep?

Ja, Joke van Leeuwen is óók van Iep, haar bekendste kinderboek. Maar waar is Van Leeuwen niet van? Ze schrijft voor en staat op het toneel; ze maakt beeldende kunst en is illustrator; ze was stadsdichter van haar woonplaats Antwerpen. In 2000 ontving ze al de Theo Thijssenprijs voor haar kinderboekenoeuvre. In 2010 al de Gouden Ganzenveer voor haar bijdrage aan het geschreven woord. In 2012 al de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre. Voor de roman Feest van het begin kreeg ze in 2013 de AKO Literatuurprijs. En ze is nog lang niet klaar. “Er gebeurt nu eigenlijk meer in mijn hoofd dan toen ik 30 was,” zei ze vorige maand in een interview met de Volkskrant. “Het vloeit nogal momenteel.”

Hoe uit zich dat?

Dat uit zich in een onuitputtelijke productie, waardoor een boek soms de krant niet haalt omdat er wéér een nieuwe Van Leeuwen is. En dat is onterecht, want er is eigenlijk nooit een Van Leeuwen die níet de moeite waard is. Paroolrecensent Joukje Akveld kwam dicht bij de kern met wat ze eerder dit jaar in deze krant schreef in een recensie van Dát bedoel ik, zei de zalm, een kinderboek geschreven ter gelegenheid van de Maand van de Filosofie: ‘Het perspectief kantelen, daar is Van Leeuwen al een oeuvre lang goed in.’ En dat doet ze ook nu weer in de vileine roman Ik dacht dat jij waarin ze in het hoofd kruipt van een zelfvoldane, manipulatieve lamzak van een kunstenaar.

Geen prettige hoofdpersoon dus.

Ho ho! Een droomman, dat is hij! Want o, wat houdt hij van zijn Zigi. Wat zorgt hij voor zijn Zigi, zo lief dat hij een geluiddicht kamertje voor haar heeft gebouwd boven zodat hij dat oefenen, dat instuderen, dat herhalen niet hoeft te horen. ‘Zigi is violiste, ze is erg goed, ik was trots op haar, dat zei ik tegen anderen, alle anderen, het gaf niet wat voor anderen, dat ik trots op haar was, al zou ik me, maar dat zei ik er niet bij, zelf nooit willen laten bepalen door één instrument, en dan ook nog een waarvan ze een vlek in haar hals had gekregen, een rode verdikking. Ein Geigerfleck.’

De toon is gezet.

Inderdaad. Zijn kant van het verhaal krijgen we, en nooit is iets zijn schuld, alles wat misgaat valt af te doen als incident, in de onweerlegbare logica van een mislukte, foute man die zich wentelt in machteloos huiliehuilie om daarna genadeloos toe te slaan. Ongelooflijk knap hoe Van Leeuwen je laat glim- en grimlachen en je soms ook nog wel even aan zijn kant laat staan in zijn kritiek op de wereld. Tot het kille besef toeslaat dat deze minkukel in het ontsporende verhaal staat voor zoveel meer mannen die hun partner zozeer kleinhouden en manipuleren dat zij, maar ook hun Zigi's, gaan geloven dat dat ‘normaal’ is.