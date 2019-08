Igone de Jongh weg bij Het Nationale Ballet

Igone de Jongh neemt afscheid van Het Nationale Ballet, waar zij al 24 jaar voor danst. Ze gaat verder als zelfstandig danseres.

“Ik vertrek in mijn 24ste jaar bij Het Nationale Ballet, het mooiste gezelschap van de wereld. Het voelt vreemd, maar tegelijkertijd ook goed om te vertrekken op het hoogtepunt. Ik vind het fijn om straks als zelfstandig danseres onafhankelijk invulling te geven aan de laatste jaren van mijn carrière,” laat De Jongh weten.

De Jongh begon in 1996 bij Het Nationale Ballet. In 2003, toen ze 23 jaar was, had ze al alle rangen doorlopen en promoveerde ze tot eerste soliste. Ze heeft in haar tijd bij Het Nationale Ballet vrijwel alle hoofdrollen van het klassieke repertoire gedanst en is de muze van choreograaf Hans van Manen.

De ballerina volgde opleidingen aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam en The Royal Ballet School in Londen. De directeur van Het Nationale Ballet, Ted Brandsen, noemt haar ‘in ons land verreweg de bekendste ballerina van haar generatie’.

Gouden Zwaan

Naast haar werk bij Het Nationale Ballet was de ballerina te zien als jurylid in het RTL4-programma Dance Dance Dance.

In 2016 werd De Jongh bekroond met de Gouden Zwaan voor haar bijdrage aan de Nederlandse danswereld. In datzelfde jaar werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De Jongh zal nog te zien zijn in een drietal voorstellingen: Het Gala, Best of Ballanchine III en in Romeo & Julia.