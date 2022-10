IFFR toont films die door corona nog niet in de bioscoop te zien waren alsnog

In Excess Will Save Us reist filmmaker Morgane Dziurla-Petit terug naar haar afgelegen geboortedorp.

Voor het tweede jaar op rij vond het International Film Festival Rotterdam afgelopen februari volledig online plaats. Alleen Along the Way van Mijke de Jong, oorspronkelijk beoogd als openingsfilm, kon op de valreep nog in bioscoopzalen worden vertoond in het slotweekend van het festival.

Zo kon het festival opnieuw niet groots uitpakken, nadat in 2021 ook de vijftigste editie al noodgedwongen online plaatsvond. De viering van het tiende lustrum viel daarmee voor de tweede keer in het water. Dat feest is nu alleen op papier gevierd, in de prachtige jubileumuitgave 25 Encounters, onlangs bekroond met de Louis Hartlooper Prijs voor beste Nederlandse filmpublicatie van het jaar. In het rijk gevulde koffietafelboek gaan 51 getrouwen van het festival met elkaar in gesprek – filmmakers, programmeurs, trouwe bezoekers en alle nog levende ex-festivaldirecteuren.

Intussen keert IFFR dit weekend ook terug met het inhaalprogramma Return of the Tiger in de Rotterdamse bioscopen Cinerama en LantarenVenster. Op het programma staan geen jubileumactiviteiten, noch de films die in februari al online te zien waren voor het publiek, waaronder het Focusprogramma rond de Amerikaanse filmmaker Amanda Kramer.

Ontslagen

Dit weekend zijn de films uit de drie festivalcompetities alsnog op groot doek te zien – afgelopen februari waren die alleen online beschikbaar voor filmprofessionals. Het festival gaf er de voorkeur aan om juist met het vlaggenschip te wachten tot het weer in bioscopen kon.

Het weekend zal gemengde gevoelens opleveren bij de festivalmedewerkers die afgelopen zomer werden ontslagen, onder wie programmeurs die al lange tijd voor het festival werkten. De selectie films die zij vorig jaar samen cureerden, is nu te zien zonder dat zij er nog aan verbonden zijn. Ondertussen is het afwachten waar de vernieuwde festivalorganisatie komend voorjaar mee komt – als corona niet opnieuw roet in het eten gooit.

Dit weekend zijn de films uit drie competities te zien: de Tiger Competition voor aanstormend filmtalent, de Big Screen Competition op ‘het kruisvlak van populaire, klassieke en arthousefilm’ en de Ammodo Tiger Short Competition voor korte films. In totaal worden 21 speelfilms en 14 korte films vertoond.

Dat is een kleine handvol films minder dan afgelopen februari was geselecteerd – hier en daar zaten rechtenkwesties in de weg. De opvallendste afwezige is het Chinese To Love Again van Gao Linyang, een subtiel drama over ouderdom en rouw dat tijdens het festival werd bekroond met een speciale juryprijs.

Martial arts

De andere winnaars zijn wel te zien. In de vlot vertelde VPRO Big Screen Awardwinnaar Kung Fu Zohra van Mabrouk El Mechri vindt een jonge vrouw de kracht om haar gewelddadige echtgenoot weerwoord te bieden dankzij onorthodoxe martial artstrainingen.

Twee films die in de prijzen vielen in de Tiger Competitie zijn exemplarisch voor een rode draad in die selectie: de nadruk op het maken van films, vaak in de vorm van een mengsel van fictie en documentaire. Zoals in Excess Will Save Us van de Franse filmmaker Morgane Dziurla-Petit, die een Special Jury Award kreeg.

De filmmaakster reist terug naar haar afgelegen geboortedorp en spreekt met haar familie over een terroristische dreiging, die uiteindelijk een misverstand bleek. Met enkele fictionele elementen zet Dziurla-Petit de realiteit van haar familie en het dorpsleven op scherp.

Tiger Awardwinnaar Eami bereikt met de tegenovergestelde strategie een vergelijkbaar resultaat. In deze magisch-realistische vertelling deelt filmmaker Paz Encina documentaire speldenprikjes uit, in de vorm van stukjes interview met leden van de Ayoreo, inheemse bewoners van Bolivia en Paraguay. Intussen zien we hoe het Ayoreomeisje Eami dwaalt door het bos dat in haar cultuur de hele wereld is, maar dat door ontbossing kleiner en kleiner wordt.

Return of the Tiger: t/m 16/10 in Cinerama en LantarenVenster in Rotterdam.