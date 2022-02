Ierse misdaadserie Kin: met één onbezonnen actie wordt een drugsoorlog in gang gezet

Charlie Cox als Michael Kinsella en Ciarán Hinds als Eamon Cunningham, grote concurrenten in de Ierse drugswereld. Beeld AMC+

Pas in de tweede aflevering van Kin duiken twee rechercheurs op die aanbellen bij een van de drugsfamilies om een zoon te waarschuwen. Hij zou op een dodenlijst staan van een concurrerende bende. De man in kwestie verschijnt trouwens poedelnaakt aan de deur en wimpelt het verbouwereerde tweetal af.

Deze scène vormt de kern van Kin, een achtdelige misdaadserie die aantoont dat drugsorganisaties ook in Dublin de dienst uitmaken. Onderlinge conflicten worden op straat beslecht met jonge en cynische huurmoordenaars die zonder pardon in opdracht hun doelwitten elimineren. Dat daarbij ook onschuldigen het leven laten beschouwen zij als een beroepsrisico. De link met wat in Amsterdam speelt met schietpartijen en onschuldige slachtoffers is snel gelegd.

Tierende vader

Kin gaat over familiebanden. Een paar bendes wanen zich in Dublin onaantastbaar, onder wie de familie Kinsella, waar drie generaties drugsprofiteurs toe behoren. Een tierende vader (een rol van Aidan Gillen) – de serie is gezien zijn brute woordenschat niet bepaald geschikt voor volgelingen van de Bond tegen het Vloeken – heeft de teugels stevig in handen. Hij heeft drie zonen die zijn orders moeten opvolgen, maar de jongste, genaamd Viking, is een ongeleid projectiel dat met een onbezonnen actie een drugsoorlog in gang zet.

Het neerschieten van ingehuurde dealertjes deert de betrokkenen amper, maar als een kleinzoon van de Kinsella’s wordt neergeknald escaleert de rivaliteit.

Kin wordt van binnenuit verteld. Het fascinerendst zijn de familieverhoudingen; onderlinge geheimen zijn aan de orde van de dag. De stoere vader heeft een homoseksuele minnaar en een van zijn zonen probeert zijn dochter te bezoeken die hij vanwege de reclassering niet mag ontmoeten.

Doortastende vrouw

In Ierland is Kin enigszins onder vuur komen te liggen omdat de serie misdaad zou verheerlijken. Toegegeven, de stapels bankbiljetten duiden op een luxueus bestaan, maar in feite gaat Kin over de ondergang van een familie die onder druk van buitenaf uiteen wordt gedreven.

Ze zijn zelfs niet veilig voor hun grote concurrent, een godfather met diabolische methodes. De imponerende Ciarán Hinds (binnenkort te zien als liefdevolle grootvader in de Oscarfavoriet Belfast van Kenneth Branagh) neemt deze bullebak voor zijn rekening.

Het gevolg is dat de Kinsella’s voor hun woning permanent politiebescherming krijgen, maar dat heeft weinig tot geen effect. Op hun motorfietsen trekken zij er toch op uit om openstaande rekeningen te vereffenen.

Is er een held(in) aan te wijzen in deze reeks? De enige die daarvoor in aanmerking komt is Amanda, de moeder van de Kinsellaclan die in een van de eerste afleveringen haar lievelingszoon verliest bij een aanslag.

Als Amanda (een rol van de voortreffelijke Clare Dunne) de touwtjes in handen neemt ten koste van haar weifelende echtgenoot, wordt zij een Ierse geestverwant van Carmen uit de Nederlandse misdaadserie Penoza; een vrouw die slimmer en doortastender is dan haar mannelijke familieleden. Zij is dan ook het interessantste personage in deze zeer masculiene reeks.

Kin (8 delen) is vanaf 13/2 te zien op NPO 2 om 23.30 uur, en op NPO Plus