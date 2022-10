De tijd van ons leven Beeld NPO

Jose de Cauwer, de legendarische wielercommentator had er niet zoveel fiducie in. Hij vroeg waarom Rutger Castricum en Chatilla van Grunsven eigenlijk begonnen waren aan hun poging om in vier maanden tijdrijders te worden van professioneel niveau. Lips begreep de vraag.

Het is ook niet per se ambitieuze televisie: BN’ers laten kennismaken met een wereld ver buiten hun comfortzone. Dat ze iets doen wat ze nog niet kunnen. Komen ze zichzelf tegen? Hoeveel intensiever is wielrennen dan ze niet al dachten? Het antwoord is steeds hetzelfde: het valt behoorlijk tegen, het is continu zwaarder dan ze vermoed hadden.

En toch is De tijd van ons leven, dat vrijdag zijn tweede aflevering had, aangenaam tijdverdrijf. Castricum schudt de Haagse hofnar hoe langer hoe meer van zich af en transformeert de afgelopen jaren hoe langer hoe meer tot een man die tussen de flauwigheden door best verstandige dingen te zeggen heeft. Hij zet in het programma een geloofwaardige presentator neer en Lips betrapte zichzelf er op dat hij bij momenten zelfs meeleefde met de deelnemers.

Verder is het best een beetje schools. Alle hokjes worden afgevinkt: een stukje wetenschap, een blokje voeding, een paar profrenners die zich ertegenaan bemoeien. Overal is aan gedacht, maar de ervaren tv-kijker ziet niet per se veel dat niet al 128 keer eerder is uitgezonden.

Ook kon Lips zich niet aan de indruk onttrekken dat er iemand bij Powned had zitten slapen bij het bepalen van de uitzenddagen: Castricum en Van Grinsven tellen af naar hun deelname aan het WK Tijdrijden. Dat inmiddels alweer bijna vier weken geleden plaatsvond. Het wielerseizoen is afgesloten. Het maakt De tijd van ons leven een beetje tot de methadon voor de wielrenverslaafde: het voorkomt afkickverschijnselen, maar zonder de roes is er niet veel aan.

