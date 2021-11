Iedereen wil hem aanraken: deze door Koos Buster ontworpen Oedipus-tapzuil

Bierbrouwerij Oedipus vroeg kunstenaar Koos Buster een tapzuil te maken. Het resultaat is verre van traditioneel en bijzonder aaibaar.

Iedereen wil hem aanraken: de nieuwe tapzuil van bierproeflokaal In de Wildeman. Het is dan ook niet zo’n standaard rvs-geval met een logootje erop, maar een brok keramiek dat als een rots op de bar staat. Aan het onregelmatige oppervlak met heerlijk glanzende glazuur zie je: dit is handwerk. Kunstenaar Koos Buster maakte hem in opdracht van de Amsterdamse bierbrouwerij Oedipus.

“Historische tapzuilen van keramiek zijn pompeus: Delfts blauw met een gouden randje. Wij wilden een hedendaagse variant laten maken en kunstenaarsplatform Patty Morgan koppelde ons aan Koos Buster,” vertelt Tristan Spits, medeoprichter van Oedipus. “We hebben in het verleden met meer kunstenaars samengewerkt. Zo heeft Boris de Beijer onze taphendels gemaakt, en ontwierpen Philip Akkerman en Thijs Zweers etiketten. Mijn opa, Alexander Orlow, runde een tabaksfabriek in Zevenaar en hing vanaf 1960 kunst op in de productiehallen. Wij willen de kroeg ontwikkelen als openbare ruimte waar je kunst kunt presenteren.”

‘Met opzet klungelig’

Buster hield in eerste instantie de boot af, omdat hij zijn onafhankelijkheid als kunstenaar wil bewaken. “Maar na een rondleiding door de brouwerij in Noord was ik om. Oedipus laat me volledig vrij. En voor mij is het ook een soort thuiskomen. Ik heb zestien jaar in de horeca gewerkt en tijdens mijn studie aan de Rietveld stond ik achter de bar in de Smoeshaan.”

Buster maakte vijf prototypen. “Het ging alle kanten op, maar Oedipus koos het exemplaar dat ikzelf ook het leukste vond. De zuil is met opzet een beetje klungelig, alsof het een snelle gouacheschets is. De kleuren zijn zoals op de etiketten van Oedipus: fel en contrasterend.”

In het voorjaar maakt de kunstenaar nog eens tien tapzuilen, waarvan de onderdelen door café-eigenaren naar believen kunnen worden gecombineerd. Oedipus wil komend jaar zo’n veertig keramieken tapzuilen plaatsen. De eerste in de regio Amsterdam, daarna volgt de rest van het land.