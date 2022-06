Iedereen kende popmuzikant George Oostdijk (1963-2022) en iedereen mocht hem

George Oostdijk achter de draaitafels in Paradiso in 2018. Beeld Jack Aarts

De Raggende Manne, De Sgeurvreters, Jack of Hearts, Juicebox, de begeleidingsband van Wally Tax... De lijst van bands waarin George Oostdijk kort of lang basgitaar speelde is uitgebreid en divers. Het maakte hem een centrale figuur in de Amsterdamse muzikantenscene. Iedereen kende George. En − zo maken reacties op zijn dood op sociale media nog eens duidelijk − iedereen vond George aardig.

“Hij charmeerde iedereen,” zegt Anne-Marie Rem, die de laatste elf jaar zijn levenspartner was. “Je kon niet om hem heen.”

The Rolling Stones waren de eerste grote muzikale liefde van de Amsterdamse Oostdijk. Het album Sticky Fingers, dat zijn vader begin jaren zeventig voor hem kocht tijdens een zakenreis in het buitenland, bleef lang zijn grootste bezit. Later viel hij voor de punkmuziek. Rem: “Als hij naar een punkconcert in Paradiso ging, deed hij in de bus van Noord naar het centrum een veiligheidsspeld door zijn oor. Dat mochten ze thuis niet weten.”

Uitgebleven doorbraak

Als muzikant koos Oostdijk voor de bas omdat zijn oudere broer Pim al gitaar speelde. Van alle bands waar George Oostdijk in speelde, was Jack of Hearts de succesvolste. De groep, die bestond in de jaren 1987-1997, speelde rockmuziek met een Amerikaanse sound. Een doorbraak naar het grote publiek bleef uit, maar in de subtop van de Nederlandse popmuziek draaide Jack of Hearts goed mee. Ook was de groep een geliefde festival-act.

Een bijzondere band had George Oostdijk met Wally Tax, in de jaren zestig zanger van de roemruchte nederbietgroep The Outsiders. Oostdijk leidde de band waarmee Tax eind na een lange afwezigheid weer begon op te treden en produceerde diens album The Entertainer uit 2002. Drie jaar later trof Oostdijk het levenloze lichaam van de verslaafde Tax aan in diens huis.

George Oostdijk begeleidde in Nederland ook de Mexicaanse zanger Sixto Rodriguez, vooral bekend van de documentaire Searching for Sugar Man, uit 2012. “George moest altijd lachen om die documentaire,” zegt Rem. “In de film werd het voorgesteld of Rodriguez jarenlang een volkomen anoniem bestaan had geleid, terwijl hij gewoon tourde in Europa.”

Fanatieke verzamelaar

Behalve muzikant was George Oostdijk ook dj. Hij draaide − graag met anderen − vooral veel in Paradiso. Op bijvoorbeeld clubavonden als Noodlanding! en Wave Cave, maar ook voor en na optredens van bands. Hij was een fanatieke platenverzamelaar, maar had volgens Rem geen grote collectie. “Hij kocht veel, maar verkocht ook veel. Hij had een harde kern van platen die hij nooit weg zou doen, verder wisselde het enorm. Hij kon ineens besluiten dat hij alles van Nico Haak moest hebben.”

Zijn leven lang had George Oostdijk ernstige gezondheidsproblemen. Al op zijn tiende onderging hij een hartoperatie, later in zijn leven volgden niertransplantaties. George Oostdijk, die zondag overleed, wordt in stilte gecremeerd.