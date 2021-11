Idfa verwacht meeste documentaires in bioscoop te kunnen laten zien

Beeld uit Four Journeys, de openingsfilm van het Idfa. Beeld Idfa

Het documentairefestival komt met de mededeling daags voor de coronapersconferentie van het kabinet. Wel zal er iedere dag ook een hybride vertoning worden verzorgd, live vanuit Tuschinski 1, inclusief nagesprek.

Het International Documentary Film Festival Amsterdam opent 17 november met Four Journeys van de Chinese Amsterdammer Louis ‘Hothothot’ Yi Liu. Hothothot werd in 1986 als tweede kind geboren in China, dat destijds een streng éénkindbeleid voerde. Als straf moest zijn vader drie jaarsalarissen betalen; zijn politieke carrière kon hij verder vergeten.

Als twintiger belandde Hothothot in Amsterdam. Vijf jaar nadat hij zijn ouders en zus voor het laatst heeft gezien, zoekt hij hen in Peking op om zijn familiegeschiedenis te ontrafelen. Met de camera als intimiderend wapen dwingt hij zijn ouders om hun traumatische verleden onder ogen te zien.

Four Journeys is opgenomen in de 15 titels tellende ‘Envision Competition’, net als Housewitz van Oeke Hoogendijk, een zeer persoonlijke documentaire over haar Joodse moeder. Een tweede film van Hoogendijk, Schatten van de Krim, is opgenomen in de sectie ‘Frontlight’. Het Parool organiseert in samenwerking met Idfa op zaterdag 30 november in Carré een speciale vertoning met nagesprek.

Sterke line-up

Idfa heeft deze editie een sterke line-up van Nederlandse (co)producties. De films kenmerken zich volgens festivaldirecteur Orwa Nyrabia ‘door een internationale reikwijdte, zowel in stijl als in thema, zonder daarbij het persoonlijke en eigene uit het oog te verliezen’.

Dat geldt zeker voor de Nederlandse (co)producties in de internationale competitie: Turn Your Body to the Sun van Aliona van der Horst en Sergei Loznitsa’s vier uur en twintig minuten durende Mr. Landsbergis.

Eregast is de Duitse beeldend kunstenaar, schrijver en filmmaker Hito Steyerl. Idfa vertoont een top 10 met haar favoriete documentaires en Die lehre Mitte, haar afstudereerdocumentaire over het herenigde Berlijn, die in 1998 in Amsterdam in première ging. De Armeense filmmaker Artavazd Pelagiaan krijgt een Lifetime Achievement Award en het festival vertoont een aantal van zijn films, waaronder Nature, zijn eerste productie in 29 jaar.

In totaal draaien er 264 documentaires op Idfa, waarvan ongeveer de helft de première beleeft in Amsterdam.