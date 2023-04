Idfa verhuist definitief naar VondelCS: ‘Een nieuw, toegankelijk podium voor de stad’

Vondelparkpaviljoen vondel cs vondelcs Beeld Getty Images

“Het was geen gemakkelijk proces,” vertelt Cees van ’t Hullenaar, zakelijk directeur van documentairefestival Idfa. “Maar donderdag hebben we het ondertekende huurcontract van de gemeente ontvangen en was het na twee jaar tussen hoop en vrees zweven eindelijk tijd voor taart en champagne.”

Nadat AvroTros in het voorjaar van 2021 de deuren van VondelCS achter zich dichttrok, kreeg Idfa het karakteristieke pand aangeboden door de gemeente. Er werd een huurprijs overeengekomen en kunst- en cultuurfonds Fonds21 wilde een deel van de programmering financieren.

Energielabel F

Maar al snel werd het toch ingewikkelder. Er moest pittig onderhandeld worden met Unlimited Label, de horecagroep die sinds 2014 het restaurant in het paviljoen uitbaat. Ook bleek het pand energielabel F te hebben en waren er issues op het gebied van brandveiligheid en achterstallig onderhoud, waar met de gemeenteafdeling Vastgoed uitgekomen moest worden.

Tijdens het afgelopen festival werd met crowdfunding ruim 125.000 euro binnengehaald voor de bouw van een filmzaal, die plaats moet gaan bieden aan zeventig bezoekers. “Daarna werd duidelijk dat we daar toch een vergunning voor moesten aanvragen bij Stadsdeel West. En zo waren we weer drie maanden verder.”

Onderschat

Zo werd Van ’t Hullenaar vaker verrast. “Bij zo’n proces komt veel kijken. Dat hebben we onderschat. Maar het is goed dat we het zo nauwkeurig hebben gedaan en dat we er goed uit zijn gekomen met al die verschillende partijen.”

Als het huurcontract 15 april ingaat, wordt direct begonnen met de renovatie. Daarna, naar verwachting eind juli, volgt de verhuizing van de gehele Idfa-organisatie – 50 man, meer dan 100 man in de drukste periode – van het Frederiksplein naar het Vondelpark.

“In het najaar hopen we de eerste proefvoorstellingen te organiseren in VondelCS, in november is het een van onze festivallocaties. Daarna hebben we nog een aantal maanden om zaken te evalueren en te finetunen en dan gaan we in maart of april 2024 officieel open. Met een mooi evenement, onder een nieuwe naam. Daar denken we nu nog over na.”

Jong publiek

Talentontwikkeling en het aantrekken van een nieuw en jong publiek moeten de speerpunten in de programmering worden. “Het Vondelparkpaviljoen leent zich hier uitstekend voor,” meent Van ’t Hullenaar. “Ook past het perfect bij de ambities van Idfa om zich te ontwikkelen van een jaarlijks festival in november naar een dagelijks te bezoeken instituut voor de creatieve documentaire.”

Ook cultuurwethouder Touria Meliani is tevreden. “Het is geweldig dat Idfa onderdak krijgt in VondelCS. De stad krijgt er een nieuw, toegankelijk podium bij waar het hele jaar door documentaires kunnen worden vertoond aan een breed en divers publiek.”