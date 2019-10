Idfa 2019 opent met première Sunless Shadows

De opening vindt plaats op 20 november in Koninkrijk Theater Carré. Beeld Rink Hof

De documentaire van de gelauwerde Iraanse filmmaker Mehrdad Oskouei vertelt het verhaal over vijf meisjes die in een jeugdgevangenis zitten voor moord. Van hen hebben drie hun vader vermoord en kregen daarbij hulp van hun moeders. Die zitten in een vrouwengevangenis, in afwachting van hun executie. Vanuit de jeugdgevangenis zoeken de dochters contact op met hun moeders via videoboodschappen.

Het volledige programma van Idfa, dat duurt van 20 november tot 1 december, wordt woensdag bekend gemaakt. De reguliere online kaartverkoop start op 7 november om 09.00 uur.

Het is de 32ste editie van het festival, dat in 1988 werd opgericht om de documentairecultuur nationaal en internationaal te stimuleren. Het geldt inmiddels als het grootste documentaire filmfestival ter wereld.