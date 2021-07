ID&T in de knel: festivalorganisator komt duizenden handen tekort

Mysteryland, een van de festivals van ID&T. Beeld Jose Woldring (The Media Nanny)

ID&T organiseert circa zeventig evenementen per jaar, waaronder Mysteryland, Milkshake, Awakenings, Vunzige Deuntjes Festival en Amsterdam Open Air. Bezoekers met een vaccinatiebewijs of negatieve coronatest zijn deze zomer weer welkom. De festivalorganisator kampt, net als veel branchegenoten en de horeca, nu alleen wel met een probleem: personeelstekort. Veel freelancers en uitzendkrachten die tot het begin van de coronacrisis in de evenementensector actief waren, hebben noodgedwongen ander werk gezocht en vaak ook gevonden.

ID&T heeft daarnaast door de pandemie een stevige financiële klap te incasseren gekregen waardoor het ook een groot deel van zijn vaste medewerkers heeft moeten ontslaan. “Er heeft een behoorlijke kaalslag plaatsgevonden,” zegt Rosanne Janmaat, operationeel directeur van ID&T. “De branche heeft er zwaar onder geleden. We zijn dan ook ontzettend blij dat we na anderhalf jaar stilstaan weer mogen.”

‘Nijpende tekorten’

ID&T is op zoek naar onder andere bouwers, beveiligers en schoonmakers. Ook heeft de evenementenorganisator behoefte aan horecamedewerkers, hulpverleners en verkeersregelaars. “Op Mysteryland, eind augustus, hebben we in totaal bijvoorbeeld zo’n vijfduizend mensen nodig,” licht Janmaat toe. “Op dit moment komen we daar nog niet aan. Ik durf de gedachte niet toe te laten dat we een festival moeten afgelasten, maar we hebben echt te maken met nijpende tekorten.”

Daarom doet het bedrijf nu een oproep: iedereen met ervaring in de evenementenbranche wordt gevraagd zich te melden via deleukstezomerbaan.nl om deze zomer bij te springen. “Ik kan me voorstellen dat mensen twijfelen of misschien zelfs nog niet weten dat deze banen terug zijn. We zien de oproep als een soort hartenkreet: let op, we zijn terug en hebben veel leuke banen in de aanbieding. Zo kunnen we er hopelijk voor zorgen dat we genoeg mensen verzamelen, zodat we deze zomer samen het leven kunnen vieren.”