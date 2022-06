Huub van der Lubbe voelde zich bevrijd, de band voelde zich verlaten

Huub van der Lubbe en Antonie Broek bij Khalid en Sophie. Beeld BNNVARA

Het was voer voor relatietherapeuten, hoe Huub van der Lubbe en Antonie Broek naast elkaar zaten aan tafel bij Sophie Hilbrand. 41 jaar lang vormden ze een band, de een als zanger en charismatisch voorman, de ander als drummer. En nu had de één, Van der Lubbe, besloten om ermee te stoppen, terwijl de andere bandleden nog graag waren doorgegaan.

Scènes uit een huwelijk. Van der Lubbe had het ‘de jongens’, zoals hij ze noemde, een paar maanden geleden al verteld, en er meteen bij gezegd dat zijn besluit definitief was. Hij was bijna 70, zijn gehoor was naar de klote, en hij wilde weten of er ook leven was buiten De Dijk. Dit is het moment, straks kan het niet meer, had hij gedacht. Het moment dat hij de knoop had doorgehakt voelde als een bevrijding.

Broek begreep het wel, van Huub, maar eigenlijk begreep hij er helemaal niks van. Ze hadden het toch fantastisch samen? Met z’n vijven in een tourbusje, spelen voor volle zalen, na afloop een paar biertjes: mooier wordt het niet. Of dacht Huub van wel? “Ik heb dat niet, dat ik nog mijn astronautendiploma wil halen,” zei Broek.

Van der Lubbe zocht contact, pakte de hand of de schouder even vast van de man die hij zo door en door kende, maar die hij nu toch in de steek ging laten. Broek hield de armen over elkaar. “Hij is nog steeds mijn vriend,” zei Van der Lubbe. En: “We houden van elkaar.” Aan het einde van de uitzending kregen de twee een staande ovatie, Van der Lubbe stond op, naam het applaus in ontvangst, maakte een buiging. de enige in de studio die bleef zitten was Broek. Had hij iets in z’n oog? Hij wreef er even in. Een slokje water. Toen mocht het licht uit.

