Humberto Tan, ‘veelvraat op televisiegebied’, eerste Zomergast van dit seizoen

Humberto Tan in de studio van zijn dagelijkse talkshow ‘Humberto’. Beeld ANP

De 56-jarige Tan is ‘een veelvraat op televisiegebied’, zo zegt hij zelf. “Mijn Zomergastenavond is uiteindelijk een weerslag van mijn karakter en een compendium van mijn interesses. Het zal gaan over het belang van rechtvaardigheid, zoals mijn moeder me dat heeft geleerd. Maar ook over interviewen, de kracht van natuur en over entertainment. En ik heb plannen met een paar TikTok-fragmenten.”

Tan staat momenteel onder contract bij RTL, waar hij zijn eigen talkshow heeft. Ook maakt hij wekelijks een radioprogramma voor AvroTros.

