Hulpverleners over agressie: ‘Heb je de bron van de rookontwikkeling ontdekt, word je bijna van het balkon geduwd’

Vanwege de agressie is politieagente Xue-Ann gestopt met haar werk op straat. Beeld KRONCRV

In 2022 kwam 92 procent van de hulpverleners in aanraking met agressie of geweld. Het aantal meldingen van geweld is voor het vijfde jaar op rij toegenomen. Maandagavond toonde de 2Doc Waar zijn we mee bezig? de persoonlijke verhalen achter die kille cijfers. Frans Bromet interviewde zes hulpverleners die waren geconfronteerd met agressie, vaak van de mensen die ze juist probeerden te helpen.

Arjan, verpleegkundige op de spoedeisende hulp, werd met de dood bedreigd toen hij een ghb-gebruiker met een snijwond aan zijn hand wilde helpen. Ambulanceverpleegkundige Laura werd aangerand door een gewonde man die ze wilde verzorgen.

Toen politieagente Xue-Ann twee boa’s hielp met de aanhouding van een agressief persoon, kreeg ze racistische scheldwoorden naar haar hoofd en werd ze bespuwd en aangerand door de agressieveling. Ze hield er fysieke en mentale klachten aan over – nachtmerries, vreetbuien, depressies – en stopte met haar werk op straat.

Politieagent Daniël werd in zijn korte carrière al gebeten, gekrabd, bespuwd, in zijn kruis gegrepen, tegen het hoofd getrapt en nog tijdens zijn opleiding werd bijna zijn keel doorgesneden. “Ik heb een aardig rugzakje.” Ook Daniël heeft de straat verruild voor kantoorwerk.

Brandweerman Michel had eveneens ‘een akkefietje’: hij werd bijna van achthoog over het balkon geduwd toen hij in een huis de bron van een enorme rookontwikkeling had gevonden. “Je komt de mensen helpen en ineens word je bijna zelf slachtoffer.”

En apotheker Katja kreeg een vuistslag in haar gezicht nadat ze een klant rustig had uitgelegd dat hij het door hem gewenste medicijn niet kon krijgen omdat zijn verzekering het niet vergoedde. “Ik geef mensen tegenwoordig sneller hun zin, want ik heb geen zin om weer in zo’n situatie te komen.”

Het waren stuk voor stuk trieste verhalen van geduldige hulpverleners die werden geconfronteerd met ongeduldige types, meestal onder invloed van drank en drugs. De interviews van Bromet hadden duidelijk een therapeutische werking op de meesten, bij wie het trauma nog aan de oppervlakte zat. Eén ding hadden ze allemaal gemeen: ze wilden niet stoppen in de hulpverlening, want mensen helpen is de mooiste baan van de wereld.

Pas aan het eind van de indringende documentaire kwamen de kille cijfers over agressie tegen hulpverleners in beeld en bleef er één prangende vraag over: Waar zijn we mee bezig?

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.