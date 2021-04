Hulptelevisie gaat ‘monster’ Bas niet helpen

Han Lips, Verslaafd, RTL4 Beeld RTL 4

Het is 2021 en nog steeds worden er programma’s gemaakt over mensen die te dik, te arm of te trashy gekleed zijn, of op een andere manier niet aan de norm voldoen. Dat het genre hulptelevisie nog bestaat, is een wonder, je zou denken dat iedereen het er inmiddels wel over eens is dat mensen die in de problemen zitten niet geholpen zijn met een camera op hun snufferd, eerder met een kundige hulpverlener.

En toch zendt RTL nog doodleuk het programma Verslaafd! uit, waarbij het uitroepteken de sensatiezucht al verraadt. Dinsdag ging het om Bas, een nukkige 18-jarige jongen die blowde, dronk en een agressieprobleem had. Zielig, ook voor zijn ouders, die ten einde raad waren. ‘Een monster’, noemde zijn eigen moeder hem.

Enter Ewout Genemens, die om 05.15 uur ’s ochtends (!) samen met een cameraploeg en een ‘interventionist’, een oude hippie met een verwassen Rolling Stonesshirt en een leren jackie, de ouderlijke woning van Bas binnenstapte. Die werd getrakteerd op een donderpreek en kreeg te horen dat hij tien weken naar een kliniek moest. Daar had Bas geen zin in, maar volgens zijn broer was dit ‘de mooiste kans die je in je leven gaat krijgen’.

Dus ging Bas verplicht afkicken. Na een paar weken kwam Genemans langs in de kliniek, waar kennelijk geen beroepsgeheim gold, om te kijken hoe het met hem was. Nou, Bas was heel boos geweest, ‘dat jullie zomaar in mijn huis stonden’. Daar kon Lips zich wel iets bij voorstellen.

En toen Genemans Bas overviel met een drugstest – ‘Jij mag nu in dit potje gaan plassen’ – had Lips wel genoeg gehad. Dat het niet goed ging met Bas, net geen kind meer, was duidelijk. Maar dat Genemans en de interventionist hem niet zouden gaan helpen om er weer bovenop te komen, stond ook vast. Lips gunde deze jongen een goede therapeut, geen schijnheilig tv-programma.

