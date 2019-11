Huis van Talen officieel geopend in OBA Oosterdok

Beeld ANP

Links achterin de OBA Oosterdok is het ‘verticale’ Huis van alle Talen gesitueerd, een kolom die van de tweede tot en met de vijfde etage in beslag wordt genomen door kasten met boeken in vele talen. Hedendaagse literatuur, menswetenschappen, jeugd- en stripboeken vormen de kern van de verschillende collecties.

OBA-directeur Martin: “De bedoeling is dat we die kasten, geïnspireerd op de houten kasten uit ons oprichtingsjaar 1919, vullen met boeken die alle 180 nationaliteiten uit Amsterdam representeren. Dat ze ons uit eigen bezit, als schatdragers, de boeken brengen die voor hen belangrijk zijn, zodat wij ze aan alle Amsterdammers kunnen laten zien.”

Nog in het kader van het honderdjarige bestaan van de openbare bibliotheek, is nu het Huis van alle Talen officieel geopend. Diverse samenwerkende partijen, waaronder veel culturele instellingen, brachten al boeken in. Zo is in januari de Franstalige collectie Descartes in gebruik genomen, afkomstig uit de bibliotheek van het Institut français des Pays-Bas. En zaterdag werd de nieuwe Arabische collectie - samengesteld door El Hizjra, het centrum voor Arabische kunst en cultuur - feestelijk naar de daarvoor bestemde kasten gedragen.

De bedoeling is voorts dat het Huis van alle Talen ook een plek is voor programma’s en verhalen uit al die talen. Over historisch verankerde boodschappen in hedendaagse ‘urban music’, tot een interview met de Franse schrijver en Prix Goncourt-winnaar Leïla Slimani.

Veel van de kasten in dat Huis zijn nog niet gevuld, blijkt. Berendse: “Het is ook wel een beetje de bedoeling die lege kasten te laten zien, en doordat we zo’n opening vieren, ander partijen weer te laten zien: hé, wij zijn hier nog niet vertegenwoordigd, we gaan meedoen. Plat gezegd: dit huis is bedoeld als een kralenketting. Rijgen, rijgen, rijgen en proberen die ketting langer en langer kan krijgen.”

“Dat raakt heel erg aan wat de essentie van de uitdagingen van het Huis van alle Talen is. Je hebt namelijk dode en levende collecties, en die worden ergens geparkeerd. Een levende eis is die collectie Descartes. Maar er staat hier in de kelder een hele grote Iraanse collectie. Die is dertig jaar geleden door een groep enthousiastelingen binnen gebracht. Ons Farsi is wat roestig. Wij hier hebben toevallig even niemand die daar nu iets mee kan, maar aan die collectie wordt niets meer toegevoegd. Die leeft dus niet meer. Omdat hij niet meer actueel gehouden wordt, maar hij leeft ook niet meer omdat er niets mee gedaan wordt.”

Kader Abdolah

Er hebben zich overigens al Iraniërs gemeld die ook graag hun boeken in de kasten willen zien, aldus Berendse. “Tegen hen hebben we gezegd, wacht even, misschien hebben we een nog wel interessanter project want er staat hier beneden een hele grote collectie. Die mensen gaan op zoek naar mensen in hun gemeenschap die een project willen doen om die collectie goed te inventariseren. En om dat levend te houden heb je publieksprogramma’s nodig. Kader Abdolah uitnodigen? Ja, dat zou kunnen, als dat beweging in zo’n dode collectie zou kunnen brengen.”

Hij komt nog even terug op de kralenketting, en dat talen ook bruggen kunnen zijn. Hij noemt Nabil Touati, voorzitter van El Hizjra, die ook een speech hield bij de officiële opening en de presentatie van de Arabische collectie.

“Gewoon een Amsterdamse jongen met ouders die vanuit Marokko naar hier kwamen. Die wilde in zijn jeugd op een dag weten waar zijn ouders nu precies vandaan kwamen. Hij is naar de openbare bibliotheek gedaan, die had vier boeken over Marokko. Die had hij snel uit. Toen ontdekte hij Maison Descartes, waar veel boeken stonden over de Marokkaanse geschiedenis. Hij is Frans gaan leren om die boeken te kunnen lezen! Wat hij deed in zijn hoofd was het maken van zijn eigen kralenketting met die verschillende talen en boeken. En dat kan in dit Huis van alle Talen dus ook bij uitstek.”