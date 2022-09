‘Huilen met snottebellen en geluid’: Lize Spit en Raoul de Jong Boekenweekauteurs 2023

Lize Spit (l) en Raoul de Jong. Beeld -

Het was het leukste geheim dat ze moest bewaren, aldus schrijfster Lize Spit, die als Belgische zelf niet opgroeide met de traditie van de Boekenweek, over haar benoeming tot auteur van het Boekenweekgeschenk voor 2023.

Raoul de Jong moest zelfs huilen, toen hij hoorde dat hij het volgende essay mag schrijven. “Met snottebellen en geluid. Het is niet elke dag dat iemand zoals ik, een half Groningse en half Surinaamse schrijver, zo’n enorme eer ten deel valt. Sterker nog: ik ben de eerste Boekenweekauteur met Surinaamse roots.”

De 88ste Boekenweek staat volgend jaar van 11 tot en met 19 maart in het teken van ‘de pluriformiteit van onze identiteit,’ zo liet de organiserende boekenorganisatie CPNB weten. Het thema is ‘Ik ben alles’. Directeur Eveline Aendekerk: ‘In tijden van polarisatie kunnen boeken voor verbinding zorgen. Verzonken in een boek is je identiteit even grenzeloos als je inlevingsvermogen.’

Het smelt

Lize Spit (1988) debuteerde in 2016 met de roman Het smelt, waarvan meer dan 200.000 exemplaren werden verkocht. Er volgden vertalingen in zestien landen en een verfilming, die in het voorjaar van 2023 wordt uitgebracht. Het boek won de Bronzen Uil, de Boekhandelsprijs, de Hebban Debuutprijs, de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, de NRC Boekenwedstrijd en haalde de shortlist van de Libris Literatuur Prijs en de Premio Strega Europeo. Haar tweede roman Ik ben er niet verscheen in december 2020.

Raoul de Jong (1984) schreef voor Vrij Nederland, Het Parool en NRC Handelsblad en publiceerde zes boeken. Zijn boek Jaguarman (2020) werd genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs, de European Union Prize for Literature, de Boekenbon Literatuurprijs en de Boon. In september 2022 ontving De Jong de Anna Blaman Prijs voor zijn gehele oeuvre.

Anton de Kom

De Jong werkt momenteel aan het filmscript voor een film over het leven van Anton de Kom: “Ik huilde niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle schrijvers op wier schouders ik sta. Ik weet hoe hard ze hebben moeten vechten om hun stem te laten horen: schrijvers als De Kom, Theo Comvalius, Edgar Caïro en Leo Ferrier. Deze kroon is niet alleen voor mij, ook voor hen. Ik zal mijn uiterste best doen om hem met waardigheid te dragen.”