Hoyte van Hoytema – cameraman bij Oppenheimer – bleek ook nog gewoon een echte Brabander in Zomergasten

Zomergasten met Hoyte van Hoytema.

Opeens, iets over de helft van de uitzending, zijn Theo Maassen en Zomergast Hoyte van Hoytema even Brabanders onder elkaar. Tot dan had de top-cinematograaf – of cameraman, zoals hij zichzelf noemt – vooral een college in filmmaken gegeven. Het ging over oners: in één onafgebroken take opgenomen scènes. De holy grail voor elke filmmaker, zei Van Hoytema, en Maassen knikte gulzig, want vooraf had hij al gezegd dat hij bij deze gast gewoon een ‘fanboy’ was. Hij liet hem gaan als het over wijde lenzen ging, of over de kunst van terughoudend zijn als filmmaker.

Maar toen was daar Brabant. Een klunzig gefilmd tafereel van een spekgladde weg in Eindhoven, érg jaren negentig: een internethitje. Van Hoytema bleek nog een zachte ‘g’ te hebben en begon over zijn jeugd in Dinteloord, een dorpje van niks waar altijd een rotte suikerbietenlucht hing. De gevierde man – zijn meest recente film Oppenheimer is een wereldhit – werd door Maassen vakkundig vermenselijkt toen hij vroeg of hij ook gewoon een tijd in zijn onderbroek op de bank heeft gezeten, wachtend tot hij eens gebeld zou worden toen zijn carrière nog moest beginnen. Dat had ie, jarenlang.

Eindredacteur David Kleijwegt zei in Het Parool voor Zomergasten te hebben gezocht naar een presentator bij wie het ook helemaal anders kon lopen dan gepland. Het mocht losser, spannender. Het is precies de Maassenaanpak: rustig zoeken naar de ziel van zijn gast, zoals Van Hoytema dat naar eigen zeggen steeds in zijn films doet. Ongrijpbaar, maar wel het belangrijkst.

Op de set betekent dat soms dat Van Hoytema wel zoekt maar niet precies weet waarnaar. En de kunst is, terwijl hij dat doet, tóch dingen voort te blijven stuwen. “Misschien helpt je status daar nu ook bij,” oppert Maassen. Immers, als je in je carrière zo vaak raak hebt geschoten, kún je het misschien wel een beetje loslaten met het vertrouwen dat het dan ook wel goed komt. Hij had het over zijn gast, dat moge duidelijk zijn, maar onbedoeld net zo goed over zichzelf.

