Housepionier DJ Dimitri is acht jaar clean: ‘Ik dacht dat ik niet kon draaien zonder drugs’

DJ Dimitri (Dimitri Kneppers, 1967) is een van de grondleggers van dance in Nederland. Hij draaide in de Roxy, reisde heel de wereld over als dj, maar kampte ook jarenlang met een zware drugsverslaving. Een interview aan de hand van steekwoorden, over vinyl, classicsfeesten en afkicken.

Watergraafsmeer

“Daar speelde een deel van mijn jeugd zich af. Ik ben geboren op de Ceintuurbaan, maar al snel daarna gingen we naar de Watergraafsmeer. Toen ik negen was, verhuisden we naar Bergen. Van de Watergraafsmeer herinner ik me de Jaap Edenbaan die vlakbij was. Mijn opa woonde ook dichtbij; hij kwam me van school halen. Ik kan zelf geen noot spelen, maar muziek was bij ons thuis heel belangrijk. Er was altijd een piano en mijn moeder was heel lang manager en roadie van Rob Hoeke, de blues- en boogiewoogiepianist. Toen we in Bergen woonden, oefende hij regelmatig met de hele band bij ons thuis.”

Ferry Maat’s Soulshow

“Elke donderdag op Hilversum 3, zoals dat toen nog heette. Ik was een trouwe luisteraar – zoals veel dj’s van mijn generatie – en nam met een cassettedeck alles op. Ferry Maat draaide funk, soul, disco, soms ook al electro. Ik voelde me erg aangetrokken tot zwarte muziek, vooral het ritme sprak me aan. Het is de basis van wat later dance werd. Een vast onderdeel van de Soulshow was de Bond van Doorstarters. Luisteraars konden daar eigen mixen voor insturen. Ik maakte zulke mixen ook. Eerst met een pick-upje en een cassetterecorder. Later met een Revoxbandrecorder, zodat je kon knippen en plakken. Er is in de Soulshow een keer een mix van me gedraaid.”

Roxy

“Ik kende Eddy de Clerq van Attalos, een importplatenzaak op de Amstelveenseweg waar ik werkte. Hun slogan, die je nog weleens op stickers op oude platen ziet, was: Always the first, always the best. Van Eddy, die er klant was, hoorde ik dat er in Amsterdam een nieuwe club ging komen, waar hij betrokken bij was. Ik draaide al in de Heer van Hericho, een club in Heerhugowaard. Daar was de muziek heel divers: hiphop, maar ook new wave. Vond ik allebei leuk, maar echt te gek vond ik de Amerikaanse houseplaten die heel voorzichtig in de import begonnen op te duiken. Die kant wilde ik op.”

“Aan Eddy vroeg ik of ik misschien in de Roxy kon draaien. ‘Stuur maar een bandje,’ zei hij. Dat bandje beviel hem en ik mocht komen proefdraaien. In april 1988 was dat, net voor later dat jaar de house zou exploderen. Aan het begin van de avond draaide ik samen met Eddy, daarna liet hij me mijn gang gaan en na een paar uur zei hij: ‘Ik ga naar huis, jij redt je wel.’ En zo is het gekomen. De Roxy was geweldig. Alles klopte. The perfect place, the perfect time, the perfect people.”

Derrick May

“Een vriend en een inspirator. Hij draait alleen techno, ik draai veel breder, maar hij heeft me heel erg beïnvloed. Ik leerde hem kennen toen Eddy hem naar de Roxy haalde. Diep onder de indruk was ik van zijn stijl. Superenergiek, echt zo van: whoesssh, whoesssh, whoesssh!!! Derrick vond het te gek hier. Thuis in Detroit was techno echte undergroundmuziek, hier werd hij herkend op straat. Hij heeft toen ook een tijdje in Amsterdam gewoond.”

“Derrick gaf één keer per jaar een groot eigen feest in Detroit. Ooit was het een florerende stad, later raakte Detroit totaal in verval. Derrick gaf die feesten in een oud theater op Broadway. Ik was zeer vereerd toen hij me vroeg er te draaien, als enige gast. De man die ik altijd zo had bewonderd, vond mijn stijl blijkbaar origineel genoeg. Geweldige ervaring. In die tijd zaten in veel danceplaten samples uit toespraken van Martin Luther King. I have a dream! Op dat feest in Detroit, met een zwart publiek, betekenden die kreten echt iets. Je voelde: dit is hun geschiedenis.”

Drugs

“Ik heb een verslavingsgevoelige persoonlijkheid. Dat heeft ook voordelen. Ik ben altijd obsessief bezig geweest met muziek. Die hyperfocus heeft me gebracht waar ik als dj nu ben. Maar met drugs ben ik totaal ontspoord. In het begin van de house moest ik er niets van hebben. Op een feest van de Soho Connection nam ik eind jaren tachtig dan toch ook maar eens zo’n pilletje. En toen was ik om; xtc en muziek, het was een perfecte combinatie. Ik was on top of the world. Maar de xtc was voor mij ook de opstap naar coke, en om het effect daarvan te dempen begon ik ook veel te drinken, cognac meestal.”

“Mijn omgeving begon zich zorgen te maken – ook Derrick May vroeg waar ik mee bezig was – maar zelf zag ik het gevaar niet. Ik was succesvol als dj, draaide over de hele wereld, Amerika, Japan, ga maar door. Daar hoorde bij dat iedereen aan me trok en wat van me wilde. Met drugs en drank creëerde ik een eigen eilandje. Maar ik begon steeds meer steken te laten vallen. Ik miste vliegtuigen, soms complete optredens. Internationaal begon ik een slechte naam te krijgen: Never book him on the last flight. Achteraf denk je: hoe heb je het zo uit de klauwen kunnen laten lopen? Maar ik bleef maar ontkennen dat ik een probleem had.”

Afkicken

“Op 1 april was ik acht jaar clean. En dan ook echt clean, hè: geen drugs meer, geen drank, zelfs geen sigaretten. Maar ik heb er lang over gedaan. Al in 2001 zat ik in een kliniek in Schotland, maar ik was er nog niet aan toe. Ik moest eerst helemaal tot de bodem. Ik heb ook drie jaar op een zorgboerderij voor verstandelijk gehandicapte jongeren gewerkt. Ik dacht: als ik maar van het nachtleven wegblijf en geen coke gebruik, dat komt het wel goed. Maar zo werkt het niet. En ik ben een cross-addict. Ik vond dat als ik geen coke gebruikte ik ’s avonds wel een biertje mocht. Maar dan liep dat weer helemaal uit de hand.”

“Op het dieptepunt van mijn verslaving zat ik thuis de hele dag met de gordijnen dicht te gebruiken. Om dat te kunnen bekostigen moest ik af en toe wel een gig doen. Een vriend reed me daar dan heen. Het contrast was zo enorm: van dat donkere huis naar zo’n volle club. Hoe was ik zo ver gekomen? Muziek was altijd mijn grote liefde geweest, ik vond het heerlijk om een publiek in vervoering te brengen. Nu stond het me tegen, ik vond het eng zelfs. Het was het moment waarop ik besefte dat er echt iets moest veranderen.”

Been

“In 2013 is mijn linkeronderbeen geamputeerd. Het gevolg van een levensgevaarlijke bacterie die via een wondje aan mijn teen mijn lichaam was binnengedrongen. Je loopt zo’n bacterie niet op door drugsgebruik, maar ik had doordat ik zo slecht voor mezelf zorgde natuurlijk wel een heel zwakke weerstand. Ik heb ook niet adequaat gereageerd. Ik zag het gebeuren, maar deed aanvankelijk niets. Pas toen mijn teen zwart begon te worden, ging ik naar de huisarts.”

“Die stuurde me meteen door naar de spoedafdeling. Eerst dachten ze dat het genoeg was mijn voorvoet te amputeren, maar – sorry, het is niet zo’n fris verhaal – mijn hele onderbeen moest eraf. Bij de revalidatie kwam die hyperfocus weer van pas. Ik heb er ontzettend hard aan gewerkt mijn kunstbeen te leren gebruiken. Als ik loop zien de meeste mensen het niet eens, ik sport tegenwoordig zelfs.”

Comeback

“Ik heb tegenwoordig weer een volle agenda. Na die periode op de zorgboerderij begon ik in 2010 weer te draaien. Maar met de drugs had ik nog steeds niet afgerekend. Ik had de deur altijd op een kiertje staan. Als het tegen zat, begon ik weer te gebruiken. Nu accepteer ik dat het leven bestaat uit ups en downs. Na 2015 draai ik clean. In het begin was het spannend. Je weet dat op feesten en clubs veel mensen drugs gebruiken. Ik kwam vlak voor een optreden aan, ging meteen na afloop weer weg. Je moet de kat niet op het spek binden. Ik dacht een tijd dat ik niet kon draaien zonder drugs. Ik was als de schrijver die zichzelf wijsmaakt een borrel nodig te hebben om te kunnen werken. Zonder drugs ervaar ik de muziek veel intenser dan ik een tijd lang deed. Het is weer als in het begin.”

Vinyl

“Ik heb er heel lang aan vastgehouden. Toen iedereen al met cd’s draaide, bleef ik vinyl draaien. En toen iedereen met usb-sticks ging werken, draaide ik nog cd’s, haha. Inmiddels ben ik ook helemaal om, maar vinyl blijft het mooist natuurlijk. Een plaat heeft warmte. Een plaat is ook echt bijzonder, vind ik – zo’n file heeft iets vergankelijks. Ik heb al mijn vinyl nog. In de huiskamer heb ik een kast met zo’n duizend platen. Bij een vriend, die een groot huis heeft, staan de andere 22.000.”

Dansen

“Ik? Nou, in de dj-booth beweeg ik wel mee, maar voor de rest is het waar wat ze zeggen: dj’s don’t dance. Ik begeef me eigenlijk nooit tussen zo’n crowd op een volle dansvloer. Dat deed ik vroeger ook al niet. Ik stond altijd zo’n beetje langs de zijlijn te kletsen.”

Ohaf

Je hebt Ohaf en Owap, het Oud Hollandsch Acid Feest en de Old Warehouse Acid Party, allebei van dezelfde organisatie. Er wordt alleen muziek uit de beginjaren van de house gedraaid. Ik ben heel terughoudend in het draaien op classicsfeesten. Ik wil niet in herhaling vallen, wil juist nieuwe muziek laten horen. Voor Ohaf en Owap maak ik een uitzondering, dat zijn leuke feesten, maar ik gooi er in een set daar ook altijd wel wat dingen van nu in die aansluiten bij de muziek van toen.

