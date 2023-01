Houellebecq, Atwood, Rushdie: naar deze boeken kijken we dit jaar reikhalzend uit

Van Honorée Fanonne Jeffers verschijnt dit jaar De liefdesliederen van W.E.B. Dubois. Beeld Sydney A. Foster

Annie Ernaux, De jonge man

De hele wereld ontdekt Annie Ernaux, staat in de brochure van de Arbeiderspers. En of! Gelukkig is de 82-jarige Franse Nobelprijswinnares dan ook nog niet uitgeschreven. Na het succes van de vertaling door Rokus Hofstede van De jaren (2008) en de heruitgaven vorig jaar van De schaamte (1997) en Het voorval (2000, de verfilming van L’événement won de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes in 2021) en Meisjesherinneringen (2016), verschijnt in februari haar nieuwe boek De jonge man (2022). Daarin vertelt Ernaux in eerste persoon enkelvoud het verhaal over een voorbije liefdesrelatie met een man die dertig jaar jonger is dan zij, zelf dan halverwege de vijftig.

Salman Rushdie, Victoriestad

Hij overleefde in augustus vorig jaar, 75 jaar oud en 33 jaar jaar na de fatwa die in 1989 tegen hem werd uitgesproken om De Duivelsverzen, een aanslag op zijn leven, waarbij hij het zicht in een oog en het gebruik van een hand verloor. Wonderwel overleefde hij de aanslag dus wel en het is te hopen dat zijn nieuwe roman Victoriestad, die in februari gelijktijdig met de Engelse editie verschijnt bij uitgeverij Pluim, nog lang niet zijn laatste is. Het verhaal gaat over het negenjarige meisje Pampa Kampana, dat, als de godin Parvati via haar begint te spreken en haar onvoorstelbare krachten geeft, het verloop van de geschiedenis verandert. Het is een feministisch verhaal waarin haar de taak is gesteld in een patriarchale samenleving vrouwen evenwaardig aan mannen te maken tijdens de opkomst van Bisangana, Victoriestad, in het veertiende-eeuwse Zuid-India.

Honorée Fanonne Jeffers, De liefdesliederen van W.E.B. Dubois

‘Briljant epos zoals je dat maar eens in de tien jaar tegenkomt.’ ‘Duizelingwekkende en ambitieuze saga.’ Amerikaanse recensenten waren lyrisch bij het verschijnen van de debuutroman De liefdesliederen van W.E.B. Dubois van Honorée Fanonne Jeffers. In mei verschijnt bij Meulenhoff de vertaling van het verhaal over Ailey Pearl Garfield, die de naam draagt van haar overgrootmoeder Pearl, afstammeling van tot slaaf gemaakten en pachtboeren, maar opgroeit in een voornamelijk witte omgeving. Om haar identiteit te kunnen omarmen begint ze aan een reis door het verleden van haar familie en onthult ze de schokkende verhalen van generaties voorouders – inheems, zwart en wit – in het diepe zuiden.

Lieke Marsman, Ter gelegenheid van poëzie

Ze was in 2021 en 2022 Dichter des Vaderlands, aangesteld vanwege haar ‘aansprekende strijdvaardigheid’. Die had Lieke Marsman nodig in deze woelige jaren met een steeds meer verdeelde samenleving, én haar terminale ziekte, waardoor ze vorig jaar een arm en schouder verloor. Bij uitgeverij Pluim verschijnt deze maand Ter gelegenheid van poëzie. Verslag van twee jaar Dichter des Vaderlands met essays en gedichten. Uit de brochure: ‘Marsman vond de woorden om de achtergeblevenen en vergetenen centraal te stellen, om de versluierde taal waarachter de politiek zich verschuilt bloot te leggen.’

Ann-Marie MacDonald, Fayne

Natuurlijk wordt reikhalzend uitgekeken naar Besjes in het bos, het nieuwe boek van de Canadese Bookerprize-winnares Margaret Atwood (The Handmaid’s Tale), dat in maart verschijnt bij Prometheus. Maar nog nieuwsgieriger zijn we naar die andere Canadese, die zo lang van de radar was: Ann-Marie MacDonald, bekend van de in 2002 door Oprah Winfrey omarmde bestseller Laten wij aanbidden (1996). Twee romans volgden, met minder ophef, ze was vooral actief in de toneelwereld. In 2019 werd ze benoemd tot Officer of the Order of Canada vanwege haar bijdage aan de kunsten en haar lhbtq-activisme. Haar nieuwe roman Fayne kwam bij verschijnen in Canada meteen binnen op 1. Fayne is een afgelegen Schots landgoed waar de jonge Charlotte Bell eind achttiende eeuw door haar vader verborgen wordt gehouden vanwege een mysterieuze ‘aandoening.’ Vertaling verschijnt in mei bij Nijgh & Van Ditmar.

Michel Houellebecq, Vernietigen

Vaste vertaler Martin de Haan schrijft de Vernietigen, de vertaling van de 736 pagina’s Michel Houllebecqs achtste roman Anéantir, die op 7 januari 2022 in Frankrijk verscheen in een eerste oplage van maar liefst 300.000 exemplaren. Het is november 2026. De Franse presidentsverkiezingen komen er weer aan, de zittende president kan niet meer worden herkozen en radicaal rechts maakt een goede kans. Dan vindt een aantal aantal complexe cyberaanslagen plaats. Topambtenaar Paul Raison moet het onderzoek leiden en een grote terroristische dreiging pareren in een boek dat vooral ook gaat over zijn privéleven, zijn huwelijk en zijn familie. Tragiek en ironie, oordeelde de Franse pers, maar voor Houellebecq ook verrassende sprankeltjes hoop. Verschijnt in maart bij De Arbeiderspers.

Marieke Lucas Rijneveld, Het verdriet van Sigi F.

En alvast in de brochure van uitgeverij Atlas Contact: een nieuwe Marieke Lucas Rijneveld, Het verdriet van Sigi F.. Nog geen verschijningsdatum, nog geen pitch. Dichter en schrijver Rijneveld kondigde zijn derde roman na De avond is ongemak (2018) en Mijn lieve gunsteling (2020) op 3 november zelf aan op Twitter: ‘2023!!’ Het nieuwe boekenjaar is begonnen.