De geborduurde voorpagina van Het Parool. Beeld Dagmar Stap

Het is gemaakt van zacht vilt; het theezakje, het logo en alle letters zijn geborduurd. Deze voorpagina is de zevende in een serie die we maken gedurende de coronacrisis.

Onze voorpagina’s op een rijtje:

Beeld Dagmar Stap

The Kite - Double Portrait (2018). Beeld Erwin Olaf

Beeld William Kentridge

Beeld Elspeth Diederix

Beeld Streetart Frankey

Beeld Ruud van Empel