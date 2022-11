Horrorkomedie Barbarian werkt het beste als je geen idee hebt waar die over gaat

Georgina Campbell in ‘Barbarian’. Beeld Courtesy of 20th Century Studios

Het griezelige van horror is het niet weten. Het begin van een horrorfilm is daarom vaak het engst. Dat komt door de wetenschap dat de kijker niet, maar de film wél weet waar die naartoe werkt, welk gevaar precies op de loer ligt. Als kijker ben je volledig overgeleverd aan de grillen van de film; zodra je weet wat er scheelt, neemt de angst meestal af. Het gevaar in de film valt altijd mee vergeleken bij de voorstelling die je in je hoofd hebt gemaakt.

De horrorkomedie Barbarian is zich hiervan bewust en vindt zichzelf daarom voortdurend opnieuw uit. Dat betekent dat Barbarian het beste werkt als je niet precies weet waar de film over gaat. Het volstaat te weten dat de film speelt met horrorclichés.

Barbarian begint wanneer een jonge vrouw (Georgina Campbell) erachter komt dat de Airbnb die ze heeft geboekt al bezet is. De film van debuterend regisseur Zach Cregger, bekend van zijn sketchkomedieshow The Whitest Kids U’ Know, omzeilt vervolgens alle verwachtingen die je als kijker kunt hebben rondom deze premisse van een dubbele reservering. Barbarian verandert in een horror-komediespektakel dat, niet anders dan het tunnelsysteem waarin de hoofdpersonen terechtkomen, wijdvertakt is, met steeds een nieuwe deur die opengaat en iets anders onthult.

Er is een scène in het begin van de film waarin de hoofdpersoon het heeft over de verschillen tussen mannen en vrouwen in hun benadering van het onbekende: mannen gaan onbezonnen te werk, vrouwen zijn juist voorzichtig. Dat zal zich precies zo afspelen in de film. Het gesimplificeerde commentaar op gender is een beetje geforceerd en deze tweedeling valt uiteindelijk ook niet helemaal toe te passen op de rest van het verhaal. Dat komt misschien doordat Barbarian, in tegenstelling tot andere horrorkomedies van de laatste tijd (denk aan het werk van Jordan Peele), niet zozeer een sociaal commentaar is, geen allegorie voor iets anders, maar vooral een dolle achtbaanrit.

Barbarian speelt met de verwachtingen van zijn publiek en weet de emoties van de kijker kundig te beïnvloeden en te frustreren. Met uitzondering van het laatste deel, waarin de film iets te veel naar het uitleggerige neigt, is Barbarian een uitstekend voorbeeld van de gruwel én het plezier van het onbekende.

Barbarian Regie Zach Cregger

Met Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Matthew Patrick Davis

