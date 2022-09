Hopelijk keken de interviewers van Op1 mee met Jeroen Pauw

Lips vond het genieten om Jeroen Pauw weer aan het hoofd van een talkshowtafel te zien. Beeld BNNVARA

Lips is in Nederland gebleven deze zomer. De rijen op Schiphol benamen hem het laatste restje zin in een zonnige buitenlandse retraite. En bovendien, sprak hij vroom tot mevrouw Lips, zo leverde Huize Lips zijn eigen kleine bijdrage aan het terugdringen van het aantal vliegbewegingen. Beter voor het milieu én voor de omwonenden die hun eigen barbecue niet kunnen horen pruttelen door het geronk van het stijgen en dalen van al die vakantievluchten.

Precies al die problemen vatte Jeroen Pauw bij de kop in de eerste aflevering van Nederland is vol. De kernvraag van dit nieuwe format: heeft Nederland de grenzen van zijn groei bereikt?

De actualiteit van de problematiek rond Schiphol gaf Pauw onmiddellijk de wind in de rug. Aan tafel verschenen alle denkbare belanghebbenden. Misschien zelfs een paar te veel, want sommige tafelgasten kregen wel erg weinig spreektijd. Zonde, want Lips hoorde informatie die hij in de talloze voorafgaande nieuwsitems nooit eerder kreeg geserveerd. Dat Schiphol in een jaar net zo vervuilend is als 3,8 miljoen Nederlandse huishoudens samen bijvoorbeeld.

Ondertussen was het genieten om Pauw weer aan het hoofd van een talkshowtafel te zien. Hoewel helaas niet live, toonde hij zich vooral in het gesprek met de verder niet onaardig overkomende minister Harbers weer heer en meester van de interruptie. “Zeg nou gewoon ja of nee. Dat ‘in kaart brengen’ hebben we al zo vaak gedaan.” Of, na een vrij wollig referaat: “Ik vroeg om iets scherpers dan dit.”

Lips hoopte dat behalve veel hobbyvliegers ook het leeuwendeel van de interviewers van Op1 meekeek. Dit was voor iedereen essentieel studiemateriaal.

Reageren? hanlips@parool.nl.