Hoop, strijd en zelfbewustzijn op de Nederlandse televisie: een jaar na de dood van George Floyd

Media deinen mee op het ritme van de tijd. De tachtigste verjaardag van Bob Dylan. Koningin Máxima die vijftig wordt. En, een stuk minder vrolijk, de dood van George Floyd, die precies een jaar geleden door een agent werd vermoord in Minneapolis. En dus werd er, ook op de Nederlandse tv, gisteren uitgebreid stilgestaan bij dit droevige jubileum.

Dat de dood van een zwarte man in de Verenigde Staten zou uitmonden in een wereldwijde protestbeweging kon niemand een jaar geleden vermoeden. En eigenlijk was het ook niet de moord op Floyd die dit teweegbracht, maar het feit dat het gefilmd werd, zei Akwasi in de themauitzending Black Lives Matter, een jaar later. “Want dit gebeurt al zo lang, het is nu alleen zichtbaar gemaakt.”

Met behalve Akwasi ook Kamerlid Sylvana Simons en kunstenaar Raquel van Haver als gasten en Nadia Moussaid en Clarice Gargard als presentatoren werd ruim een uur lang de betekenis van de Black Lives Matterbeweging besproken. En ‘omdat BLM onlosmakelijk verbonden is met kunst’, was er veel muziek, spoken word en dans.

Rode draad bleek het lied A change is gonna come, dat werd gezongen door Glennis Grace. Ging de tekst van Sam Cooke over hoop op verandering, sprak hij een profetie uit, of was de verandering al gaande? En waar ligt het eindpunt, is de strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid ooit gestreden?

Het gesprek verliep meanderend, vaak doorspekt met Engelse termen uit het woke-woordenboek, maar de toon was vooral hoopvol, strijdbaar en zelfbewust.

“We nemen ruimte in. We claimen onze plek,” zei Gargard. De impact van BLM is misschien niet direct tastbaar, zei Simons, maar dat betekent niet dat er in een jaar niets is bereikt. “Dat we hier nu zitten, dat we zendtijd hebben op de Nederlandse staatstelevisie, dat is ook een van de successen.”

