Hoogvlieger Imane Valk (14) kreeg moederlijk advies van Femke Halsema: leef, doe het niet té snel allemaal

Imane Valk in gesprek met Femke Halsema.

Een beetje hoop, meer vraagt Lips niet. Hij kreeg het zondagavond toen hij het jeugdprogramma Koplopers zag en kennismaakte met Imane Valk. Of nou ja, hij had haar al eens voorbij zien komen in Het Parool als oprichter van Jong Plein ’40-45’ en als winnaar van de Nationale vfonds Kinderprijs, maar haar horen praten en in actie zien: dát maakte indruk. Veertien jaar nog maar, uit Amsterdam Nieuw-West en overlopend van ambitie. In het kort heeft ze drie grote doelen in haar leven: cum laude haar gymnasium afronden, de wereldtitel behalen met karate en de jongste premier van Nederland worden.

Nou ja, dacht Lips, dromen is gratis, maar hoe langer hij Valk hoorde en zag, hoe groter zijn geloof dat het ze allemaal waar ging maken, en waarschijnlijk nog veel meer. Kán toch niet anders, als je een tentamen met een 9,7 als cijfer wil herkansen omdat je het niet voor minder doet dan een tien? In de dertig jaar dat haar mentor in het onderwijs zit, had die nog nooit zo’n leerling meegemaakt.

Valk wil het allemaal bereiken, liever morgen dan volgende week. En net toen Lips zich een beetje zorgen om haar ging maken, zag hij Valk in gesprek met burgermeester Femke Halsema. Dat ging eerst nog over hoe ze zichzelf als politicus zou moeten ontwikkelen. Over de aandacht voor inhoud en voor onafhankelijkheid. Over eigenwaarde en zelfliefde, zodat ze nooit zou wankelen als de pers iets lelijks zou schrijven, om maar iets te noemen.

Maar toen het beste advies, moederlijk toegesproken door Halsema: doe het niet té snel allemaal. Ga op kamers, ga op reis, ga naar clubs, krijg een vriendje of vriendinnetje. Kortom: leef. Of zoals Halsema het zei: vergeet niet te genieten hè?

Lips zag Valk knikken en hij knikte mee.

