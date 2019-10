Hoog tijd voor een spin-off met lief duo Maarten van Rossem en Eus

Maarten van Rossem in Sterren op het doek. Beeld MAX

Lips bleef toch weer hangen bij Sterren op het doek, want Maarten van Rossem stond model. Dat zou vast geen sinecure zijn, om het die ouwe mopperpot naar de zin te maken. Van Rossem had dan ook wat noten op zijn zang. Hij was nogal gesteld op memento mori-portretten met schedels, uitgeblazen kaarsjes of een omgevallen glas (hint hint). Een liefhebber van abstracte kunst was hij dan weer niet, dus hij vond het ook wel lollig als het een beetje zou lijken.

Lips had het geheel mis. Nadat de drie kunstenaars klaar waren met ploeteren (Van Rossem bleek overigens een bijzonder mooi oplichtende bovenlip te hebben), mocht hij in het Rijksmuseum het resultaat bekijken. Op het eerste kunstwerk had zijn buik wel iets getemperd in beeld mogen worden gebracht, het tweede doek verbeeldde een wel erg tobberige ziel – maar eigenlijk vond hij ze allemaal prachtig. Hij koos het meest flatterende schilderij, op z’n Van Rossems. “Zo zou ik wel willen zijn. Ik kijk vol vertrouwen de wereld in, terwijl de hele wereld bestaat uit halvegaren en randdebielen. Het is een trapje beter dan hoe ik over mezelf denk.”

Van Rossem bleek niet alleen de gedroomde ster op het doek, maar ook een fijne interviewkandidaat voor Özcan Akyol. Eus liet het gesprek moeiteloos glijden langs zijn moeilijke jeugd, met een koude moeder die hem sloeg en een trauma met meisjes, om uit te komen bij zijn liefde voor Disneyfilms, en huilen tijdens het voorlezen van zijn kinderen. “Er zijn massa’s dingen die ik alleen in mijn eentje geniet, omdat ik absoluut weet dat de waterlanders in no time tevoorschijn komen.”

Zou Omroep Max al werken aan een spin-off met dit lieve herenduo?

