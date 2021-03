Hoofdrolspelers musical over Johan Cruijff: ‘Hij was de eerste ster van Nederland’

Tobias Nierop (Johan) en Myrthe Burger (Danny) spelen samen in de musical over Johan Cruijff. Beeld Marco Okhuizen

Met voetbal heeft hij niet al te veel. En zingen kan hij niet. En toch wordt Tobias Nierop (33) de hoofdrolspeler in 14 de musical, waarin het levensverhaal van Johan Cruijff wordt vertolkt. In de Akkerstraat in Amsterdam-Betondorp, de geboortestraat van de beste Nederlandse voetballer aller tijden, grinnikt Nierop: “Schrijf maar op: Tobias Nierop heeft vele andere talenten.’’

Gremio

Dan de nuance. Nee, Nierop kan misschien niet de Ajax-opstelling oplepelen in het duel om de Wereldbeker met Gremio in 1995, hij heeft genoeg vrienden die hem goed op de hoogte houden van het voetbalnieuws. En belangrijker: het levensverhaal van de man die hij vanaf september speelt in het nieuwe AFAS Theater in Leusden, boeit hem mateloos. Alleen dat zingen, dat gaat ‘m echt niet worden. Dus dit wordt de eerste musical – en waarschijnlijk ook direct de laatste van Nierop. Bijzonder: de acteur heeft een prachtige stem. “Daar werd mijn zangjuf dus ook helemaal gek van. Je hebt een fantastisch bereik, zei ze. Je kunt hoog, je kunt laag. Je weet alleen niet waar je moet stoppen.’’

Groot voordeel: een zingende Cruijff zag scriptschrijver en regisseur Tom de Ket ook niet echt zitten, dat past niet bij de volksheld, deze maand alweer vijf jaar geleden overleden. “Maar natuurlijk wel het onnavolgbare taalgebruik van Johan,” vult Myrthe Burger (33) aan, die de rol van Cruijffs echtgenote Danny op zich neemt in de musical. “De bijzondere uitspraken van Johan komen terug in spoken word, met daaronder kenmerkende pop/rock-muziek uit de jaren 60 en 70. Maar dan met een heel eigentijdse draai.’’

De vraag is welke rol moeilijker vorm te geven is. Die van Cruijff, letterlijk over de hele wereld een legende. Elke balaanname en elk zakelijk hoogte- en dieptepunt is minutieus beschreven in tientallen boeken, die Nierop momenteel verslindt. Nogal een tegenstelling tot zijn vrouw, die altijd de schaduw verkoos, maar op die achtergrond een zeer bepalende rol in zijn leven speelde.

Burger: “Het is natuurlijk een musical, ik hoef Danny Cruijff niet heel exact neer te zetten. Het gaat om een theatrale vertolking van haar. Ik zou haar graag nog spreken in de komende maanden, maar ik vrees dat dit lastig wordt. Zij wilde nooit op de voorgrond treden, meed de publiciteit vaak. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Tegelijkertijd is echt wel bekend dat zij een sterke vrouw is, een powervrouw zouden we haar nu noemen. Veel problemen hield ze ook weg van haar man, zodat hij zich puur op het voetballen kon storten. Als je dan leest dat zij vroeger gewoon in het telefoonboek van Amsterdam stonden en dat ze tal van doodsbedreigingen binnenkregen! Of vrouwen die beweerden dat Johan hen zwanger had gemaakt. Ze probeerde hem zo goed mogelijk te beschermen tegen alle narigheid die bij haar terecht kwam.’’

Nierop: “Hij was de eerste echte ster in Nederland. Nu weten we wel ongeveer wat bekende mensen over zich heen krijgen. In hun geval was alles nieuw.’’

Werkethos

Nu de acteur, later dit jaar ook te zien in de BNNVara-serie Thuisfront, een studie maakt van Cruijff, raakt het werkethos van diens karakter hem. “Hij groeide hier op, vlak naast het toenmalige Ajax-stadion De Meer, en had van jongs af aan vastomlijnde ideeën over hoe hij voetballer wilde worden. Ik wist ook al heel jong wat ik wilde: acteren. En zoals hij verlangde dat zijn elftal werkelijk als team opereerde, hoop ik dat mijn mede-acteurs dat ook doen. In vaktermen: ik wil dat het ensemble echt samen op de vloer staat. Kan er slecht tegen als een collega even zijn eigen partijtje gaat zingen, of spelen.’’

Burger knikt: “Daarom is ook zo mooi dat bij deze musical – op de rollen van Tobias en mij na – iedereen wisselt van rol. Sterker, sommige vrouwen kunnen mannen spelen en andersom. Omdat Cruijff van ons allemaal is, dat willen we op deze manier laten zien.’’

We zijn bijna op de hoek van de Akkerstraat en de Tuinbouwstraat, waar de fotograaf zijn apparatuur al heeft opgesteld bij het geboortehuis van Cruijff. Hier worden wel vaker foto’s gemaakt en toch kijkt de overbuurvrouw er even van op. Nierop: “Nu ik de grote biografieën over Cruijff wel heb gelezen, verdiep ik me vooral in deze buurt en de idealistische ideeën er achter. Wist je dat de ramen van deze huizen expres klein werden gemaakt, zodat de bewoners vooral met het leven binnenshuis bezig zouden zijn?”

“Mijn vader is hier opgegroeid, met hem heb ik hier ook gewandeld. Behoorlijk emotioneel voor hem, omdat zijn moeder – mijn oma – bij zijn geboorte is overleden en hij van de ene tante naar de andere oom ging in zijn jeugd. Hij vertelde me ook over de opwinding in de buurt als Johan in de wijk was, als zijn Citroën SM was gesignaleerd. En hij heeft nog een oom gehad die als grotere jongen tegen de kleine Johan voetbalde, hier op straat. Als ik in die boeken lees dat Johan behoorlijk op moest boksen tegen die grote jongens, denk ik direct: daar hoorde mijn ome Piet misschien ook wel bij.’’