Hoofdredacteur Gaykrant treedt terug na arrestatie: ‘We zijn erg geschrokken’

Beeld ANP

Prummel heeft via zijn advocaat laten weten dat hij terugtreedt als hoofdredacteur van de online krant. Hij wordt zolang opgevolgd door Paul Hofman die de hoofdredactionele activiteiten overneemt. Het is niet duidelijk waarvoor Prummel is aangehouden. Zijn advocaat wenst niet te reageren. “Ik ga hier geen enkele uitspraak over doen,” vertelt hij.

De Gaykrant is geschrokken van het nieuws. “Ik heb geen informatie over de ernst van de aanklacht, maar dit hakt er ontzettend in,” laat Hofman in een korte reactie weten.

“Niet alleen bij mij, maar bij alle medewerkers van De Gaykrant. Prummel heeft veel voor ons platform betekend. We gaan door op de koers die door hem is uitgezet.”

De Gaykrant staat bekend als het grootste landelijkelhbt+platform van Nederland. Voormalig hoofdredacteur Henk Krol laat weten geen verdere informatie te hebben. “Ik hoor het ook net pas.”