Hoofdprijs Rotterdams filmfestival gaat naar Kameroens debuut over Boko Haram

Beeld uit ‘Le spectre de Boko Haram’.

De jury prijst ‘de geduldige en eerlijke blik van de filmmaker op de dreigende aanwezigheid van geweld, gezien door de ogen van onschuldigen’. Aan de prijs, bedoeld voor opkomend filmtalent, is een bedrag van 40.000 euro verbonden.

In Le spectre de Boko Haram – haar eerste speelfilm – laat Cyrielle Raingou zien hoe een groep kinderen een eigen wereld creëert te midden van het gewapende conflict dat Extrême-Nord, de noordelijkste regio van Kameroen, in de greep heeft sinds de opkomst van terreurorganisatie Boko Haram in 2014.

Raingou, die zelf uit de regio komt, laat de kinderen vanuit hun eigen perspectief hun eigen werkelijkheid creëren. Een diepgravende studie over hoop en wanhoop, onschuld en terrorisme en westerse invloeden en traditionele cultuur is het resultaat.

De speciale juryprijzen gingen naar Munnel van de Sri Lankese Visakesa Chandrasekaram (‘Een geweldig eenvoudig verhaal over een jonge man die gevangen zit tussen revolutie en autoritarisme’) en New Strains van de Grieks-Amerikaanse regisseur Artemis Shaw en de Indiaas-Amerikaanse Prashanth Kamalakanthan, die zelf ook de hoofdrollen spelen. (‘Een originele visie op het leven tijdens de pandemie waarbij de acteurs/regisseurs zichzelf op het spel zetten in een ​​aangrijpend en hilarisch verhaal over opsluiting’). Aan beide prijzen is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

Indiaas multitalent

Nummer 18 - The Breath of Life van beeldend kunstenaar Guido van der Werve, de enige Nederlandse film in de zestien titels tellende Tigercompetitie, viel niet in de prijzen.

De VPRO Big Screen Award ging naar Endless Borders van de Iraanse regisseur Abbas Amini. De prijs bestaat uit 30.000 euro, gegarandeerde uitbreng in de Nederlandse filmtheaters en vertoning op tv. De internationale filmcritici gaven hun prijs aan La Palisiada van de Oekraïense regisseur Philip Sotnychenko; de Nederlandse filmcritici bekroonden Aqueronte van de Spaanse Manuel Muñoz Rivas.

De 52ste editie van het IFFR wordt zondag afgesloten met All India Rank van het Indiase multitalent Varun Grover, een schrander portret van de aspiraties van de Indiase middenklasse en de druk die daarmee gepaard gaat op de kinderen. Op de slotdag wordt ook nog de winnaar van de Publieksprijs bekendgemaakt.