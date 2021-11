Hoofdeditie Awakenings naar Beekse Bergen, extra feest op oude terrein

Beeld Cleo Campert

Op het Brabantse terrein kunnen op 29, 30 en 31 juli per dag zo’n 45.000 festivalgangers terecht. Iets meer dan de helft daarvan kan blijven slapen, in eigen tenten, in ‘glamping tenten’, of in huisjes van Beekse Bergen. Optredens gaan door tot 01.00 uur ‘s nachts.

Ter ere van hun 25-jarige jubileum organiseert Awakenings dus niet één maar twee festivals in 2022. Het tweede festival wordt gehouden op de oude locatie in Spaarnwoude. Het programma en de datum daarvan worden maandag bekendgemaakt.

‘Groots uitpakken’

“In het jubileumjaar wilden we groots uitpakken,” zegt Rocco Veenboer, oprichter en organisator van het Awakenings. Het plan was om het festival in Spaarnwoude met één dag verlengen, naar drie dagen in totaal. Dat bleek echter niet te kunnen. “Toen we hoorden dat een derde dag dit jaar en komende jaren niet mogelijk is, was de maat vol en zijn we gaan zoeken naar andere locaties.”

Uiteindelijk viel de keuze op Beekse Bergen. Vanwege de grootte van het terrein verwacht Veenboer dat het festival daar vaker wordt gehouden. “Naast Biddinghuizen heb je nou eenmaal niet veel plekken waar zo veel mensen kunnen slapen. Wij wilden groter, mooier en meer.”

Mensen die over een ticket voor de uitgestelde editie van 2020 beschikken, krijgen vanaf maandag de keuze om naar één van de twee festivals te gaan. Het ticket kan ook worden omgeruild voor een voucher. Wat er precies met deze voucher mogelijk is, wordt maandag duidelijk.