Honingraatflats en straattaal: stigmatiseert de film ‘De Tatta’s’ de Bijlmer alsnog?

Na kritiek werden de opnames van De Tatta’s verplaatst van Zuidoost naar Noord en expliciete verwijzingen naar de Bijlmer zijn vermeden. Maar als Paroolverslaggever Tahrim Ramdjan de film kijkt, voelt hij weer waarom hij zich ooit schaamde voor de wijk waar hij geboren is.

Toen ik jong was, schaamde ik me voor het feit dat ik in de Bijlmer woonde. Op mijn negende hoorde ik in het nieuws dat ik in een Vogelaarwijk woonde. Tegen mijn vrienden, met wie ik in Zuid op school zat, zei ik dat ik in een ‘appartement’ woonde, niet in een ‘flat’. Ik was er als de kippen bij om te vermelden dat mijn ‘appartementencomplex’ slechts vier verdiepingen telde.

En als ik er, bijvoorbeeld via de post, mee geconfronteerd werd dat de Bijlmer tot de aparte gemeente Amsterdam-Zuidoost behoorde – zoals tot 2010 het geval was – vroeg ik me telkens af: waarom is mijn wijk geen onderdeel van de stad?

Schaamte heeft inmiddels plaatsgemaakt voor trots en beschermingsdrift. Zo ook toen ik twee weken geleden in Pathé De Munt achterover ging zitten en de film De Tatta’s keek. Ik was ernaartoe gesleurd door mijn vriend, die in de trailer zijn voormalige huis in Amsterdam-Noord herkende.

Honingraatflats

De film van regisseur Jamel Aattache is de eerste in 2023 die bekroond werd met de Platina Film, na 400.000 bioscoopbezoekers. Als ik Karim Khamis (32) dat vertel, schudt hij zijn hoofd. Hij is creative director en, net als ik, kind van de Bijlmer. Normaal houdt hij ervan om films over zijn wijk te bekijken. “Maar deze wilde ik echt niet zien. Ik denk dat ik alleen maar boos zou worden.”

De premisse van de film: rijk Goois gezin wordt arm en moet noodgedwongen verhuizen, aanvankelijk naar de Bijlmer. Deze synopsis zorgde vorig jaar april voor een storm van kritiek, zo berichtte AT5. Oud-Kamerlid Amma Asante stelde dat de aankondiging ‘boordevol met vooroordelen, negativiteit en stigmatisering’ zit. Actrice Soundos El Ahmadi, woonachtig in de Bijlmer, zei op haar sociale media dat ‘wonen in de Bijlmer geen beproeving is’ (eens!).

Uiteindelijk is de opnamelocatie verplaatst naar Loenermark, een buurt in Amsterdam-Noord. Er wordt niet expliciet over de Bijlmer gerept: het Gooise gezin is naar een fictieve plek verhuisd. Maar wat is er nou werkelijk veranderd?

De makers hebben precies de vier flats in Noord met een knikje uitgekozen, waardoor ze lijken op de voor de Bijlmer kenmerkende honingraatflats. In die flats figureren jongens van kleur – zelf zijn regisseur Jamel Aattache en scenarist Donny Singh overigens ook van kleur – die de hele dag buiten hangen, straattaal spreken en hun nieuwe witte buren ’s nachts wakker houden.

Stereotypen die al sinds jaar en dag bestaan over bewoners van flats – terwijl Loenermark, en wie daar woont weet dat, ontzettend rustig is en aan geen van die stereotypen voldoet. Hoe kan het dat juist makers van kleur deze bevestigen?

Naar een uitleg kunnen we slechts gissen: regisseur Jamel Aattache en scenarioschrijvers Luuk Ornstein en Donny Singh zijn alle drie benaderd voor een interview, maar hebben dat geweigerd. Aattache zei ‘geen zin meer’ te hebben om over dit onderwerp te praten. Singh heeft ‘met de producenten afgesproken dit onderwerp, vanwege de gevoeligheid, niet meer te bespreken’.

Kelderboxseks

“Je hebt films die zich verdiepen in de Bijlmer,” zegt Khamis, “en films die het belachelijk maken.” Hij vertelt mij over de film Blue Movie (1971), die zich afspeelt in de dan pas drie jaar oude flat Hoogoord, waar ik vanuit mijn ouderlijk huis op uitkijk.

In die erotische film houden Bijlmerbewoners er een nogal vrije seksuele moraal op na. Khamis: “Films en series nadien hebben van de Bijlmer het beeld geschapen alsof het een wetteloze plek is waar allerlei gure dingen plaatsvinden.”

Screenshot uit de film. Beeld De Tatta's / Independent Films

Als voorbeeld noemt hij ‘kelderboxseks’; sekspartijen in kelderboxen waar meisjes zich door meerdere jongens laten ‘nemen’. “Dat werd zó gekoppeld aan de Bijlmer, niet doordat het expliciet wordt gezegd, maar doordat je dat keer op keer alleen in de Bijlmer afgebeeld ziet. Terwijl het nauwelijks voorkwam, en zulke dingen ook in andere wijken gebeuren.”

Daar kan auteur Robert Vuijsje over meepraten. Hij schreef de roman Alleen maar nette mensen (2008) over een nette Joodse jongen uit Oud-Zuid die door zijn Afro-Surinaamse vriendinnetje in de Bijlmer terechtkomt – min of meer het omgekeerde van mijn levensloop. Hij beschrijft een scène van kelderboxseks, die in de verfilming van zijn boek (2012) prominent aanwezig is.

Zwartepietendiscussie

Hij legt uit: zijn boek heeft driehonderd pagina’s, de film duurde maar negentig minuten. Voor elke pagina in het boek heb je een minuut nodig, schat hij. En dus moet je als filmmaker een keuze maken. “Daardoor is er geen ruimte voor de context die ik in het boek wel geef.”

Toen Vuijsje die film vijf jaar geleden terugzag op tv, realiseerde hij zich: dit kán niet meer. Hij stelt dat Nederland sinds het uitkomen van de boekverfilming is veranderd, onder meer door de zwartepietendiscussie, waardoor het besef is ingedaald dat stereotyperingen doorwerken op de beleving van niet-westerse Nederlanders en daadwerkelijk tot discriminatie kunnen leiden.

Hanneke Felten doet daar bij Movisie onderzoek naar. Zij legt uit dat het brein vatbaar is voor stereotyperingen. “Je brein kan lastig onderscheiden of associaties uit de media komen, of uit het echte leven.” Stereotyperingen uit de media werken dus door in het echte leven.

De Israëlische psycholoog Daniel Kahneman heeft de wereldberoemde theorie bedacht van het brein dat in ‘systeem 1’ en ‘systeem 2’ werkt. Systeem 1 bestaat uit associaties en gebruiken we de hele dag door, systeem 2 gaat over rationeel nadenken en vraagt veel inspanning en energie. Systeem 1 is je snelle denken en werkt sterk op basis van je ervaringen, dus ook iets wat je op televisie ziet.

Felten: “Het gros van ons handelen doen we met systeem 1.” Alleen, dat is niet altijd betrouwbaar: op basis van systeem 1 gaan mensen er bijvoorbeeld vaak van uit dat een chirurg geen vrouw kan zijn of dat een man van kleur geen Nederlander is. “Die onbetrouwbaarheid komt doordat systeem 1 zich op allerlei associaties baseert waar je je lang niet altijd van bewust bent.”

En die associaties worden volgens Felten sterk bepaald door media. “Film is entertainment,” zegt Felten, “maar kijk naar Netflix: daar lijken ze steeds beter na te denken over hoe ze stereotypering kunnen voorkomen.”

Joviale Surinaamse buurman

Robert Vuijsje zou het een goede zaak vinden als een filmmaker zich vooraf verdiept in een wijk of bevolkingsgroep. “Het is commercieel ook handig, zo vergroot je je markt.” Maar dat de Bijlmer nog altijd scoort, ook in deze film, begrijpt hij. “In mijn boek heb ik ook uitersten opgezocht, zijnde Oud-Zuid en de Bijlmer. Zo creëer je een spanningsboog.”

De vraag is waar stereotypering begint. Er heerst nu eenmaal armoede in de Bijlmer. Donny Singh zei tegen de Kanttekening: “Als de Surinaamse buurman joviaal en vrolijk is en ik portretteer hem zo, is dat dan stereotyperend? Want mijn buurman is gewoon zo.” Singh komt overigens uit Leiderdorp.

Dat erkent ook Karim Khamis. “Die grens is moeilijk te bepalen,” zegt hij. “Maar je moet je telkens afvragen: is wat ik nu neerzet redelijk en proportioneel?”

Volgens Donny Singh, die in Het Parool niet wil reageren en verwijst naar het interview dat hij eerder gaf aan de Kanttekening, berust de stigmatisering op een ‘misverstand’. Hij heeft vrienden in de Bijlmer wonen en wilde laten zien ‘hoe leuk zo’n multiculturele buurt kan zijn’.

Toch zou ik aanraden: doe dat de volgende keer liever zonder honingraatflats. Of: laat de volgende keer juist een jongen van kleur de succesvolle zakenman zijn, en een witte jongen de nachtrust van de buren verstoren. Want ook dat is de Bijlmer, en misschien hoeft dan niemand die daarvandaan komt zich er ooit nog voor te schamen.