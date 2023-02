Honey Eavis maakt herkenbare hiphopvoorstelling voor kleuters: ‘Die uitvergrote stoerheid, dat vinden kinderen grappig’

Beeld Kamerich & Budwilowitz

Tuimel & Bounce begint al in de foyer. Soepeltjes bewegend op muziek uit een gettoblaster nodigen dansers Mirjam Ravier en Stefan Seedorf het wachtende publiek uit om hen te volgen, de zaal in. Als alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s eindelijk zitten geeft choreografe Honey Eavis op vrolijke toon een interactieve minicursus ‘hoe je te gedragen in het theater’. De dansers zijn inmiddels op het toneel aangekomen.

Daar komen ze een man tegen (acteur Erol Struijk) die zichzelf Meneer noemt en die de baas wil spelen. Met een grote drukknop uit de bouwmarkt zet Meneer een windmachine aan. Maar hij gebruikt de knop ook als afstandsbediening, waarmee hij de dansers laat stoppen en starten. Of ze dat nou willen of niet.

In de loop van de uit associatieve scènes opgebouwde voorstelling leert Meneer dat hij rekening moet houden met de grenzen van anderen, terwijl de dansers leren dat je af en toe ook nee moet kunnen zeggen.

Die hele meneer

Enkele dagen na de première in de Meervaart vertelt Eavis waar haar idee voor Meneer vandaan komt: “Als je in de hiphop ‘die hele meneer’ bent, dan ben je echt het mannetje. Iemand waar anderen tegenop kijken. Iemand anders kan je die titel geven, maar je kan jezelf ook die hele meneer vinden. Terwijl anderen misschien denken: nou, dat valt wel mee.”

Toen de choreografe in 2016 Hip Hop Hoera! maakte – haar eerste hiphopvoorstelling voor kleuters – stelde ze zichzelf de vraag: wat is herkenbaar voor kinderen? “Wat vinden ze grappig, gemeen of zielig? Maar daarbij vroeg ik me ook steeds af: wat is mijn eigen hiphopingang? Elke scène was gebaseerd op een hiphopherinnering van mezelf. Een onderwerp als buitengesloten worden bijvoorbeeld. Hiphop is natuurlijk een ontzettende mannencultuur. Om daarin mee te draaien als vrouw, is niet altijd makkelijk.”

Uitvergrote stoerheid

“Aan de andere kant ben ik ook erg gehecht aan dat machismo. Van die uitvergrote stoerheid kan ik erg genieten. Dat heb ik ook in Hip Hop Hoera! gestopt, en de kleine kinderen vinden dat grappig, die herkennen dat. Behalve dans en muziek is hiphop ook een gemeenschap. Het is heel inclusief en ik merk dat er weinig verschil is of we optreden in een dorp of in de stad, voor chiquere of minder chique kinderen. Hiphop is echt een meetingpoint waar mensen kunnen samenkomen.”

“Eigenlijk ben ik altijd op zoek naar een kruispunt, ergens waar het klikt met de kinderen, maar dat het wel bij mezelf vandaan komt. Misschien is het zelfs een driesprong, want de volwassenen die meekijken moeten het ook leuk vinden.” In Tuimel & Bounce blijkt dat bijvoorbeeld in de teksten van Meneer, die hele teksten afsteekt over kaviaar en andere zaken die kinderen boven de pet lijken te gaan. “Zo is de wereld waar kinderen in zitten natuurlijk ook: er wordt heel veel om en over ze heen gepraat.”

Ledikantje

Lange tijd werkte Eavis bij dansgezelschap Don’t Hit Mama, waar ze als master of ceremonies interactieve projecten deed met jongeren. Toch aarzelde ze geen moment toen Mirjam Nebbeling van Frontaal Theaterbureau haar vroeg een hiphopvoorstelling voor jonge kinderen te maken. “Mijn moeder was basisschoollerares in Amsterdam-Noord. Destijds, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, nam mijn moeder mij gewoon mee naar haar werk. Ik had een box in de klas en een ledikantje bij de secretaresse. Ik ben letterlijk op de basisschool opgegroeid. Ik dacht meteen dat het wel zou klikken tussen mij en kleuters.”