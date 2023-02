Honderden wijzigingen in kinderboeken Roald Dahl om ‘aanstootgevende’ taal

Roald Dahl overleed in 1990. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Uitgeverij Puffin huurde speciale lezers in die moesten letten op de gevoeligheden in de teksten van de kinderboeken van de wereldberoemde Britse schrijver. Door de gevoeligheden te herschrijven kan ‘iedereen blijven genieten van de boeken’, aldus de uitgeverij. Dat resulteerde in honderden veranderingen. Ook werden passages toegevoegd die niet door Dahl waren geschreven.

Er is bij de herziening onder andere gekeken naar de (fysieke) beschrijvingen van mensen. Caspar Slok uit het boek Sjakie en de Chocoladefabriek is nu bijvoorbeeld ‘enorm’ in plaats van ‘dik’ en mevrouw Griezel uit het boek De Griezels niet langer ‘lelijk en beestachtig’, maar alleen nog ‘beestachtig’. Ook zijn er zijn ook zaken genderneutraal gemaakt. Zo zijn de Oempa Loempa’s uit Sjakie en de Chocoladefabriek nu ‘kleine mensen’ en niet ‘kleine mannetjes’, meldt de Britse krant.

Inclusie

Volgens de Roald Dahl Story Company is het ‘niet ongewoon om de taal opnieuw te beoordelen’ bij nieuwe drukken en de wijzigingen zijn ‘klein en zorgvuldig’. Zo stond in het boek De Heksen een paragraaf waarin wordt uitgelegd dat heksen kaal zijn en pruiken dragen. Daaraan is nu toegevoegd dat ‘er ook veel andere redenen zijn waarom vrouwen mogelijk pruiken dragen en dat daarmee helemaal niks mis is’. En in het boek De Reuzenperzik zijn de ‘wolkenmannen’ veranderd in ‘wolkenmensen’.

Uitgeverij De Fontein, die de Nederlandse versies van de boeken van Roald Dahl uitgeeft, laat in Trouw weten kritisch te zijn over de veranderingen. Joris van de Leur, directeur van van De Fontein, erkent dat er stereotyperingen en overdrijvingen in de boeken van Dahl zitten. “Maar daar zit juist zijn humor in. Die herkennen kinderen en die laten kinderen nadenken over goed en kwaad. Dat maakt het ook tijdloos. Als je die er allemaal uithaalt, boet het aan kracht in.” Of de Nederlandse vertalingen de wijzigingen ook zullen doorvoeren, benoemt Van de Leur niet.

De Roald Dahl Story Company stelt dat bij alle gedane wijzigingen het uitgangspunt verder is geweest om ‘de verhaallijn, de personages, en de oneerbiedigheid en scherpe geest van de originele tekst’ te behouden. Volgens The Guardian zijn de wijzigingen doorgevoerd in samenwerking met Inclusive Minds, dat zich inzet voor inclusie en toegankelijkheid in kinderliteratuur.