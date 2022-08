Hologramshow van dj en producer Eric Prydz in de Ziggo Dome tijdens ADE

De show was ook al te zien in het Belgische Boom tijdens Tomorrowland, een van de grootste en toonaangevendste festivals ter wereld. Tijdens het optreden van de dj zweven hologrammen van onder andere een space shuttle en een helikopter boven het publiek. Vanwege het succes van de show besloot Tomorrowland het feest tijdens ADE naar Amsterdam te halen.

Prydz staat als producer en dj bekend om zijn house- en technonummers. Sommigen zullen hem misschien nog kennen van zijn hit Call on me uit 2004 waarmee hij wereldwijd doorbrak. Dat nummer draait hij sinds 2005 al niet meer in zijn sets, omdat het vooral een ‘zijprojectje’ zou zijn geweest. Later scoorde hij nog enkele hits met onder andere Proper Education, Pjanoo en Opus.

Ook vormde hij in de eerste jaren na zijn doorbraak de Swedish House Mafia met Axwell, Steve Angello en Sebastian Ingrosso. De Swedish House Mafia is nog altijd immens populair, maar Prydz maakte nooit officieel deel uit van de groep toen die in 2008 doorbrak. Hij gedijt toch het best in de undergroundscene van de house en techno en ook zijn vliegangst maakt het niet gemakkelijk om wereldwijd te touren.

De laatste jaren is Prydz vooral op festivals te zien waar hij ook optreedt onder de aliassen Pryda met progressieve house en Cirez D met techno. Aankomende zondag draait hij twee dj-sets op Loveland Festival in het Sloterpark. Eerst als Cirez D en later op de avond sluit hij het festival af als Eric Prydz.

De kaartverkoop voor de hologramshow van Prydz in de Ziggo Dome begint 12 augustus om 12.00 uur.