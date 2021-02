Holland Zingt Hazes: via de livestream genoeg muzikaal genot

Beeld Marcel Krijgsman

Een jaar geleden was het. De jaarlijkse concertserie Holland Zingt Hazes was ouderwets feestelijk begonnen, maar het slotapplaus haalde de reeks niet. Sindsdien schrijnt overal in Ziggo Dome, om in Hazes-jargon te blijven, die lege kruk waar even eerder nog een vrolijk gezelschap zat.

Ruim twaalf maanden later kan de honger naar livemuziek nog altijd alleen met online initiatieven worden gestild. En zo ging zaterdagavond zelf André Hazes, bijna 17 jaar na zijn dood, over tot een avond live streaming.

Programma weduwe Rachel

Zijn weduwe Rachel stelde een programma samen om de erfenis van haar echtgenoot ook in tijden van pandemie levend te houden. Zonder haar kinderen Roxeanne en André met wie ze een turbulente relatie onderhoudt, maar met een sterrencast uit het Nederlandse levenslied. Allemaal verzameld in een caféachtige decor op het podium van het Concertgebouw.

Presentator Xander de Buisonjé moedigde de kijkers thuis al in zijn openingswoord aan om er gezellig ‘één of twee of drie’ bij te drinken. Hij aarzelde niet om ook op de bühne rond te gaan met vers schuimende kragen. En zo was het thuis op de bank ook heel even alsof de wereld weer een bruine kroeg was met als enige zorg of de rijen aan de bar de consumptietoevoer niet te lang ophouden.

Omhelzen

Omdat de artiesten, zo meldde een banner in beeld, voor het concert allemaal een negatieve coronatest hadden ingeleverd, kon De Buisonjé zelfs zijn gewoonte elke aangekondigde artiest minstens één keer te omhelzen weer oppakken. Hij deed zijn best de afgelopen jaar opgelopen achterstanden op dit vlak in te halen.

Hoewel Holland Zingt Hazes een Heineken geweekt imago van uit de toon meebrullende toeschouwers heeft, is er voor wie oplet muzikaal ook genoeg te genieten. Daarvoor bood de online editie extra gelegenheid.

Zo mooi bluesy als het duet van Anouk en Peter Beense (Een beetje verliefd in 2017) werd het dit keer niet, maar vooral jonge artiesten als Samantha Steenwijk en Yves Berendse vonden de juiste snik in de stem op Ik leef m’n eigen leven en Eenzaam zonder jou. En toonden zo dat de smartlap allerminst stilstaand water is. Aan de andere kant: hoe erg zou dat zijn als Willeke Alberti er nog is om De glimlach van een kind te zingen?

Veel repeteren was er in coronatijden vermoedelijk niet bij geweest. Getuige Trijntje Oosterhuis’ enigszins rammelende duet met Tino Martin op Kleine Jongen en haar aan de autocue geplakte ogen op een niettemin fraaie versie van Want ik hou van jou.

Rapper Lil’ Kleine moet een van de makkelijkste schnabbels uit zijn jonge loopbaan hebben beleefd. Hij deed niet mee met de gezelligheid in de podiumkroeg, kwam vlak voor het slotlied op en galmde – met De Buisonjé in de rug – enkele regels uit Zij gelooft in mij. Over die inspanning van enkele minuten viel veel op te merken, maar bloed, zweet en tranen waren het in elk geval niet.