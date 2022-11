Holland Festival houdt crowdfunding voor filminstallatie Euphoria van Julian Rosefeldt

Beeld uit 'Euphoria' van Julien Rosefeldt. Beeld Holland Festival

Voor de 75ste editie van het Holland Festival dit jaar had Euphoria het hoogtepunt moeten zijn. De filminstallatie van de Duitse kunstenaar en filmmaker Julian Rosefeldt zou in de Markthallen worden getoond. Maar de laatste opnames voor de film vonden in Kiev plaats en moesten door de Russische invasie worden afgebroken.

Voor 2023 wil het Holland Festival de productie laten zien, maar daarvoor ontbreekt het geld. Het festival begint daarom een crowdfundingsactie, zodat de productie straks zeventien dagen lang gepresenteerd kan worden in de Centrale Markthal, een locatie die normaal niet toegankelijk is voor publiek. Voor 75 tot 150 euro krijgen donateurs voorrang bij de kaartverkoop, voor 7500 euro krijgen gevers een ontmoeting met de makers.

Beoogd bedrag is 150.000 euro. Holland Festival-directeur Emily Ansenk benadrukt dat het project heel bijzonder is. “Het zijn eigenlijk zes featurefilms, te bezoeken als een installatie waarin je helemaal wordt ondergedompeld in een twee uur durende artistieke blik op waar we nu staan met de maatschappij.”

Bulgarije en Duitsland

De film gaat over economie en kapitalisme, de teksten worden gesproken en gezongen door dansers en acteurs als Giancarlo Esposito, Virginia Newcomb en Cate Blanchett, gefilmd op indrukwekkende locaties. Ze worden in surroundvideo getoond met muziek gezongen door honderdvijftig jonge zangers van het Brooklyn Youth Chorus en begeleid door vijf gevierde hedendaagse jazzdrummers, onder wie Terri Lyne Carrington en Steve Gadd.

Rosefeldt heeft de opnames naar Bulgarije en verschillende plekken in Duitsland verplaatst en kon zo de film afmaken. Hij kon de installatie tijdens de Ruhrtriënnale 2022 in première laten gaan.

In 2017 was Julian Rosefeldts Manifesto, een dertienschermsinstallatie met actrice Cate Blanchett, een van de grote trekpleisters van het Holland Festival.