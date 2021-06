‘Holbewoner’ Rob Stenders: ‘Dat moeten, daar kan ik slecht mee omgaan’

Rob Stenders: ‘Ik weet dat je simpel­weg gelukkig kunt worden als je je favoriete muziek kunt draaien.’ Beeld Malou van Breevoort

Elke zaterdagmiddag zat de kleine Rob Stenders in Tilburg klaar met lege bandjes voor de Top 40 van Lex Harding. “Ik nam ze alle veertig op tijdens de uitzending en direct daarna draaide ik bij mams aan de keukentafel zelf alle plaatjes, maar dan begon ik bij nummer één. Dat vond ik logischer,” zegt Stenders (56) grinnikend in een kantoorkamer naast de studio van Radio Veronica.

Lex Harding werd later directeur bij Veronica. Hij zei me dat hij u een geweldige dj vindt, maar ‘een grote klootzak’ om leiding aan te geven. Hebt u een probleem met gezag?

“Zeker, ik ga gewoon mijn eigen gang. En ja, Lex Harding… Die gozer heeft zowat de hele radio uitgevonden en verbeterd, dus van hem kan ik wel wat hebben, maar van mensen met minder status dan Lex trek ik het slecht als ze zeggen: hé Rob, doe eens vrolijk, wees eens niet zo cynisch, je moet zus, je moet zo. Dat moeten, daar kan ik slecht mee omgaan. Ook als het oom of tante agent is, die het zegt. ”

Nu wordt de man die zo’n probleem met autoriteit heeft, zelf zendermanager.

“Ik verbeeld me wel dat ik een leuke baas ben. Ik laat mensen vrij en ik heb veel ervaring die ik kan overbrengen op jonge dj’s. Maar nooit op de toon van: dat gaan we niet meer doen, hè. Meer van: Joh, let hier eens op.”

“Dj’s van Veronica waren gewend gewoon de playlist te draaien, wat er ook op stond. Nu wordt hun eigen mening en muziekkeuze op prijs gesteld. Ik vraag die gasten: wat wil jíj draaien? Dan schrikken ze zich kapot. Of ze appen me: ‘Vind je het goed als ik die en die plaat draai?’ Dat voelt heel onnatuurlijk, want ik weet dat je simpelweg gelukkig kunt worden als je je favoriete muziek kunt draaien, of die nu oud of nieuw is. Geen radiodokter ter wereld zegt dat je De glimlach van een kind na Radiohead kunt draaien. Maar als die dj net een kind heeft gekregen en hij vindt dat het daar nu echt tijd voor is, dan moet dat kunnen.”

“Wilfred Genee die hier de ochtendshow doet, draait graag Hollandse meezingers. Ik doe dat niet, maar het kan naast elkaar bestaan, daar ben ik van overtuigd. Dat was vroeger bij Veronica ook al: Erik de Zwart draaide Gerard Joling en ik Massive Attack. Geen probleem.”

Nagenoeg zijn hele werkzame leven pendelt Stenders tussen Vara en Veronica. (“De Vara voor de muziek, Veronica ook voor de rock-’n-roll-levenshouding.”) En nu stapt hij dus weer over van BNNVara, waar hij samen met sidekick Caroline Brouwer – afgelopen seizoen finaliste in De Slimste Mens – in Stenders Platenbonanza aanvragen van luisteraars draaide die hij zelf ook kan waarderen. “Ik was daar buitengewoon tevreden, kon doen en laten wat ik wilde, hoefde de ‘topsong’ niet te draaien als ik ’m niet vond passen in mijn programma, daar deed niemand moeilijk over.”

Eén keer, eind 2019, werd de dj heel even het middelpunt van een – zoals hij het zelf om­schrijft – ‘nationale hype’, toen hij het waagde om Wat zou je doen, het duet van Marco Borsato en Ali B. dat in de Top2000 stond , af te kappen. “Ik kwam tijd tekort in dat uur en dacht: nou, als ik er eentje kan afbreken, dan is het wel Wat zou je doen. Wist ik veel dat de luisteraars dat zo’n issue zouden vinden.”

“Frits Spits heeft me weleens op m’n lazer gegeven over de Top2000. Hij zei: Rob, ik vind het eigenlijk altijd fijn jouw mening te horen, soms trek ik me er ook nog wel iets van aan, maar die Top2000, dat is de soundtrack van het leven van de luisteraars. Ze hebben hun hele leven aan die liedjes opgehangen en dan heb ik eventjes geen behoefte aan jouw mening. Daar heb ik over nagedacht en dat snapte ik ook wel.”

Dat u vorig jaar ontbrak in het dj-team van de Top2000, heeft dat te maken met de overstap naar Talpa, waar Radio Veronica onder valt?

“Totaal niet. Wat voor veel mensen het hoogtepunt van het jaar is, die Top2000, daar doe je mij geen plezier mee. Het is een te groot circus geworden, ik mis de knipoog. Voor die lijst heb ik grote waardering, er stemmen 600.000 mensen op, dus het zegt wel iets over de smaak van Nederland. Maar dat volle café, al die reacties – ik kan dat niet. Als Caroline lekker meedanst wordt ze op sociale media weggezet als aandachtshoer. Als ik door een intro heen praat heb ik geen respect voor de muziek.”

“Het is allemaal veel te serieus geworden. Dus met de leiding van NPO Radio 2 was ik er al begin 2020 over uit dat ik een jaartje zou overslaan. Lang leve de ironie: het café bleef aan het einde van dat jaar natuurlijk leeg, vanwege corona. Haha, daar heb ik met de zenderbazen nog grote lol om gehad.”

Dé reden voor zijn overstap naar Veronica was Stenders’ brandende ambitie. “Er zit nog één leemte in mijn cv: ik wil nog eens een radiostation runnen. Radio Veronica kwam wel een keer of zeven op mijn pad en na een gesprek waarin ik de sleutels van de zender kreeg én ik dat formeel terugzag in het contract, heb ik besloten het toch te doen. In een gesprek met John de Mol kreeg ik de zekerheid dat ik de zender naar eigen inzicht kan invullen. Dus als wij om kwart over tien ’s ochtends iets van Radiohead willen draaien, dan kan dat. Die vrijheid verwacht ik ook op mijn 56ste.”

Bij NPO Radio 2 stonden zijn bazen volgens Stenders niet op de banken te dansen, toen hij zijn vertrek aankondigde. Zijn entree bij de zender was stormachtig. Hij was in januari 2015 als dj van AvroTros bij die zender begonnen, maar wilde uiteindelijk toch liever hetzelfde programma maken namens BNNVara.

“Toen ik begon op 2 had ik even geen werk, dus het kwam mij mooi uit. Maar ik twijfelde wel over AvroTros qua Nick en Simongehalte, en zij ook over mij. Stenders? Moeilijk type! We gingen toch in zee met elkaar, het was een verstandshuwelijk, maar prima. Zij lieten mij met rust, ik hen. Mij was gezegd: als je na twee jaar toch wilt overstappen naar BNNVara, dan kan dat, met behoud van dit programma.”

“Dat wilde ik na twee jaar nog steeds en toen ontstond er allemaal gedoe. Want AvroTros wilde het tijdslot niet opgeven en had Annemieke Schollaardt van 3FM gehaald voor die plek. Het is een zaak geworden tot aan de bestuursrechter, die BNNVara in het gelijk stelde. Maar als ik dit had geweten, was ik nooit overgestapt en lekker bij AvroTros blijven zitten. Die omroep verdiende dat niet en Annemieke zeer zeker niet. Ik vind haar een goede dj, in vergaderingen bij Radio 2 trokken wij qua muziek ook altijd met elkaar op.”

U was in die tijd ook nagenoeg rond met Radio Veronica, ik begreep zelfs dat er een foto bestaat met klinkende champagneglazen.

“Ik ga niet liegen, die foto bestaat. Ook voor Caroline en mij was volstrekt onduidelijk hoe dit zou eindigen. Toen kwam Veronica op ons pad – het ging destijds alleen om een programma, niet om een leidinggevende rol – en we hebben een soort jawoord uitgesproken. Totdat die uitspraak van de rechter kwam. Het was zo’n rare tijd, vol hoogte- en dieptepunten.”

Hoe is het om met u samen te leven?

“Verschrikkelijk! Zoals een van mijn vorige vriendinnen zei: je hebt geen zak aan die gozer, maar als je hem écht nodig hebt, dan is ie er voor je. Ik ben een autistische holbewoner en moet dus iemand hebben die het best vindt dat ik niet meega naar verjaardagen van familie en vriendinnen.”

“Ik heb een paar relaties gehad waarin dat een discussie werd. Ook al had ik vanaf het begin gezegd: ik word daar doodongelukkig van, dus dat moet je niet met me doen. Naar een huwelijk of een uitvaart wil ik nog net gaan, al het andere sla ik over. Toen besloot ik: ik doe geen relaties meer, het wordt toch nooit wat. En toen liep ik twee jaar geleden Liedewij tegen het lijf, die zei: ik vind het prima als jij niet mee wilt. In de eerste prille weken was dat even aftasten, of ze het wel echt meende. Maar dat deed ze.”

Hebt u haar ouders inmiddels wel ontmoet?

‘Nou, letterlijk één keertje. Toen ze tegen haar moeder zei: ‘Mam, ik ben nu met een dj’, schrok die zich kapot. Ze dacht: nu is ze met zo’n feestbeest, die aan de drugs en drank zit. Nou, drank doe ik af en toe, drugs nooit. Dat zei ze ook tegen haar moeder: ‘Hij komt de deur niet uit.’ Dat vond haar moeder wel een geruststelling.”

De Bonanza, dagelijks 16.00-18.00 uur, Veronica.