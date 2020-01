Hoezo thuis Netflixen op de bank? In 2019 gingen we massaal naar de bioscoop

Beeld anp

Ondanks, of misschien juist dankzij de warme zomer bezochten mensen dit jaar massaal de Nederlandse bioscopen. The Lion King, die in juli uitkwam, trok meer dan drie miljoen bezoekers en was daarmee de best bezochte film in Nederland sinds Titanic in 1998.

Ook Avengers: Endgame, Joker en Frozen 2 ontstegen de miljoen bezoekers. Penoza: The Final Chapter haalde binnen een week 100.000 bezoekers en ging uiteindelijk ook de miljoen voorbij. Dit maakt het de meestbezochte Nederlandse film van 2019.

De omzet groeide in 2019 met 11,3 procent ten opzichte van 2018. Dit komt naast de groei in bezoekersaantallen ook door een prijsstijging van het gemiddelde bioscoopkaartje. Dit jaar kon men voor een gemiddelde prijs van 9,14 euro naar de film, vorig jaar was dat nog 8,74 euro. Een hoger btw-tarief en een stijging in het aanbod van premium bioscoopervaringen werkten deze prijsstijging in de hand. Zo investeren bioscopen steeds vaker in 4D-ervaringen met bewegende stoelen, weersimulaties en toevoegingen van geur. Bovendien maakt de zogenoemde ScreenX zijn opmars, waarbij de zijwanden van de zaal ook gebruikt worden om op te projecteren.

In 2019 werden er vijf nieuwe bioscopen en filmtheaters geopend. Desondanks waren er duizend bioscoopstoelen minder dan in 2018, mede door de vervanging van oude stoelen door luxere zitplaatsen die meer ruimte innemen.

De cijfers werden gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie van Filmdistributeurs Nederland (FDN) en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). Volgens voorzitter van de NVBF Winnie Sorgdrager bieden bioscopen en filmtheaters mensen in een steeds meer individualistische maatschappij de mogelijkheid om samen te komen en verdieping te vinden. Voorzitter van FDN Hajo Binsbergen stond stil bij huidige trends als de toename in Disney-producties, het tegengaan van illegale downloads en de groei in aantallen producties van eigen bodem.