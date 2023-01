Hoewel we de afloop kennen, voelt het Watersnoodjournaal toch ook als het zwaard van Damocles

Het NOS Watersnoodjournaal. Beeld NOS

Het is 70 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond en daar is op televisie ruim aandacht voor. Wat heet: op de drie publieke netten wordt de kijker overspoeld (excuses...) met terugblikken op de storm in 1953 die aan meer dan 1800 mensen en 50.000 dieren het leven kostte.

Winfried Baijens is al een paar weken te zien in de prachtige serie Het water komt, Kefah Allush maakte de documentaire De nacht van ’53, en dan wordt dinsdag ook nog die speelfilm met Barry Atsma uitgezonden, De Storm. En na het Achtuurjournaal volgt deze week het NOS Watersnoodjournaal, waarin Herman van der Zandt vijf dagen achtereen de ramp verslaat met de kennis van nu.

In de eerste uitzending van het Watersnoodjournaal wordt een beeld geschetst van Nederland begin jaren vijftig: een verzuild land in wederopbouw, waar Vadertje Drees soberheid dicteerde. Een land dat zijn identiteit voor een groot deel ontleende aan de eeuwige strijd tegen het water, en toch werden alarmerende rapporten over de belabberde staat van de dijken jarenlang ongelezen terzijde geschoven.

Ingenieur Johan van Veen, die later de geestelijk vader van het Deltaplan zou worden, had berekend dat tweederde van de dijken te laag of te zwak was, maar ook hij werd keer op keer weggehoond. Het had geen prioriteit, er was geen geld en bovendien was het al die jaren goed gegaan. De afloop is inmiddels bekend.

Zo deed het Watersnoodjournaal enigszins denken aan de Netflixfilm Don’t look up, waarin Leonardo di Caprio een wetenschapper speelt die tevergeefs waarschuwt voor een komeet die richting de aarde komt. En net als bij Don’t look up kon Lips bij het zien van al die programma’s over de Watersnoodramp het niet laten om te denken aan het zwaard van Damocles dat ons nu boven het hoofd hangt met de klimaatcrisis. Weinig om vrolijk van te worden, vond Lips, hoe olijk Herman van der Zandt ook uit z’n ogen keek.

