Hoewel Pontus van beton is gemaakt, nodigen zijn ‘huid’ en zachte vormen uit tot aaien

Amsterdam staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot anonieme beeldhouwers. Wat zijn de verhalen achter deze werken? Deze keer: Pontus van Tom Claassen.

Het bekendste beeld van Tom Claassen is waarschijnlijk de groep olifanten die onverstoorbaar langs de A6 bij Almere in het gras staan. Maar Claassen heeft meer dieren gemaakt in de openbare ruimte, veel meer: zijn bestiarium bestaat onder meer uit een eland, een mol, een hert en een nijlpaard (in een uitsparing in de sluiswand bij de Paul Hufkade op IJburg); leeuwen, buffels en paarden; en een ‘groot nieuw beest’ in Lisse. Ook bijzonder is Hark, een pelikaanachtige vogel die is ingemetseld in een nis op de hoek van de Tidorestraat en de Semarangstraat in de Indische buurt.

Het grootst is Claassens roedel geabstraheerde honden (zijn paarden lijken overigens ook op honden): er staat een zwarte op wacht voor het ABN-Amrogebouw op de Mahlerlaan aan de Zuidas (roepnaam Hildo, naar beeldhouwer Hildo Krop), eenzelfde hond bij het Noord-Brabants museum in Den Bosch, een kwispelende puppy bij de Vischpoort in Harderwijk, een kwijlende hond in Tilburg en een bronzen hond die ja en nee knikt in de Tweede Kamer. En op het winderige Hoofddorpplein staat sinds september 2016 de betonnen zwerfhond die eerder achter het Centraal Station voor zich uit stond te staren: Pontus.

Vernoemd naar de pont

Pontus werd daar in 2007 neergezet om voorbijgangers te attenderen op de vele opbrekingen en hoogteverschillen waarover gestruikeld kon worden. Een houten constructie werd omgebouwd tot hondenhok. De naamloze hond kreeg een kaartje om zijn nek met een adres waarop gereageerd kon worden om ’m een naam te geven. Het werd Pontus, naar de aankomende en vertrekkende ponten achter CS.

Toen de werkzaamheden klaar waren, moest Pontus verkassen naar het Hoofddorpplein. Daar is geen plek voor een hondenhok. Hoewel er geen pont te zien is, heet Pontus nog wel gewoon Pontus.

Bij Pontus draait het, zoals in alle beelden van Claassen, om reductie. De kunstenaar blijft net zolang schrappen in de vorm tot de pure essentie overblijft; een essentie die de archetypische verschijning van het te representeren object overeind houdt en er tegelijkertijd een emotionele beleving aan koppelt. Zijn ronde, volle, olijke beesten zijn aards en poëtisch tegelijk. Hoewel Pontus van beton is gemaakt, nodigen zijn ‘huid’ en zachte vormen uit tot aaien. Wat ook helpt, is dat het beest niet op een sokkel staat.

In Claassens woorden: ‘Je probeert het toegankelijk te maken; als de mensen er niets van begrijpen heb je je doel gemist en is het ook niet leuk. Een beetje lief, dat mag best. De omgeving is dus heel erg belangrijk en ik kan het niet nalaten om het ook leuk te maken.’