Hoeveel mensen zouden zijn weggezapt bij het lijkvocht?

Niet normaal vies, NPO3. Beeld -

Hoeveel kijkers zouden zijn weggezapt bij de eerste aflevering van Niet normaal vies? Het geluid van zoemende vliegen in een huiskamer en de aanblik van een kunstgebit op een vies aanrecht waren Lips al bijna te veel. En toen moesten de met lijkvocht doorweekte matrassen nog komen.

De serie volgt schoonmaker Tuğrul Çirakoğlu, die in Amsterdam begon met het schoonmaken van studentenhuizen maar inmiddels wordt ingeroepen voor veel extremere klussen.

Çirakoğlu wordt gefilmd bij het schoonmaken van een huis waar een overleden man na een paar weken is gevonden. De ramen zien zwart van de vliegen, aan de vlekken op de bank en op de vloer is te zien waar het ontbindende lichaam lag. Van top tot teen in beschermende kleding gehuld gaat hij aan de slag.

Lips had het zwaar, maar door de bedachtzame woorden van Çirakoğlu bleef hij toch kijken. Hij vertelt hoe hij na het schoonmaken altijd een rondje door het huis loopt om te zien wat voor persoon er gewoond heeft. “Het was ook een mens met gevoelens, met familie en dromen.”

Çirakoğlu komt een hoop eenzaamheid tegen, ook bij deze dode. Geen familiefoto’s aan de muur, alleen twee kerstkaarten van een nicht, een uit 2015 en een uit 2016. “Het is mensonterend dat niemand naar je omkijkt.”

Toen hij scholier was op het St.-Nicolaaslyceum zag hij in de gang foto’s hangen van beroemde oud-leerlingen – acteurs, sporters – en was vastbesloten daartussen te komen. Lips gunt hem zeker een foto in de gang, maar twijfelt of hij een tweede aflevering aan kan.

Ook Çirakoğlu’s maag draait zich nog weleens om als hij ergens binnenstapt. “Er is niemand die zegt: yes, weer zo’n klus, maar iemand moet het doen.”

Maak van die foto maar een standbeeld.

