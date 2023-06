Hoera, 50 jaar Van Gogh Museum, maar in het begin vond men het maar een schamel gebouw

Ir. Vincent van Gogh (rechts) op de bouwplaats van het Van Gogh Museum, 1970. Beeld Van Gogh Museum

Wat vieren we op 2 juni precies?

Kees Keijer: “Vijftig jaar geleden kreeg koningin Juliana een zonnebloem overhandigd en was het Van Gogh Museum geopend. Het hoofdgebouw werd ontworpen door Gerrit Rietveld, al heeft hij de opening in 1973 niet meer kunnen meemaken.”

“De ontvangst van het museum was destijds nogal lauw. Het gebouw ziet er ook een beetje uit als een mausoleum, kaal, wit. Ik heb een paar oude recensies erbij gepakt en die waren zurig. Alle schilderijen bungelden aan spijkertjes, het hing er niet echt mooi bij. Men vond dat negentiende-eeuwse kunst niet in zo’n modern gebouw paste. Later hebben ze het meer in de negentiende-eeuwse sfeer gedompeld, met stemmige kleuren.”

Waarom is het Van Gogh Museum bijzonder?

“Het is een museum voor één kunstenaar, dat vonden kunstkenners geen goed idee. Ingenieur Vincent van Gogh, de zoon van Vincents broer Theo, en neef van Vincent, begon een stichting, omdat hij bang was dat de collectie die de familie beheerde uiteen zou vallen. Voor 15 miljoen gulden verkocht hij de ruim 200 schilderijen en 400 tekeningen aan het Rijk onder voorwaarde dat ze in een museum zouden worden ondergebracht. De familie is nog altijd nauw bij de stichting, en daarmee bij het museum, betrokken.”

“Het was destijds wel heel vervelend voor het Stedelijk Museum, Zij hadden veel Van Goghs en tijdgenoten in de collectie, maar die Van Goghs waren officieel nog van de familie Van Gogh. Plotseling verdwenen die uit het museum, en daarmee vertrok ook zo’n twintig procent van de bezoekers.”

Hoe gaat het met het museum?

“Internationaal is het een heel gerespecteerd museum. Het heeft een fantastische collectie, daarmee kun je ook goed samenwerken met andere vooraanstaande musea. Ze hebben er geweldig wisselgeld met die Van Goghs, dan kun je ook mooie bruiklenen krijgen. Het gaat ook weer goed met de bezoekcijfers. Corona had erin gehakt, maar het gaat nu beter.”

Hoe lang blijft die ene kunstenaar nog interessant voor nieuwe tentoonstellingen?

“Dat vraag ik me ook altijd af. Maar het leuke aan Van Gogh is dat er altijd iets te ontdekken valt. In zijn korte leven, in de slechts tien jaar dat hij schilderde, heeft hij toch 900 schilderijen gemaakt.”

Heb jij een lievelings Van Gogh?

“Niet echt. De Auversperiode die nu te zien is, vind ik subliem. Ook zijn de vroege tekeningen die hij maakte in Den Haag heel bijzonder. Daarop staan gashouders, een station en volkstuintjes, de rafelranden van de stad.”

Wat staat er voor het vijftigjarige feest op de planning?

“De Van Gogh in Auvers-tentoonstelling, die net is geopend, is fantastisch. Ga daar vooral heen. Het is echt een van de beste exposities die ik daar in de laatste jaren heb gezien. De tentoonstelling leidt je langs de laatste maanden van zijn leven, toen hij brede panoramische schilderijen maakte, terwijl hij het leven niet meer zag zitten. Van die enorme schilderijen zijn er nu tien naast elkaar te zien. Bijzonder, want ze zijn overal vandaan gehaald. En vrijdagochtend neemt prinses Beatrix, vijftig jaar na haar moeder, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het museum een zonnebloem in ontvangst.”

Vincent van Gogh, Kreupelhout met twee figuren, 1890, olieverf op doek, 49,5 x 99,7 cm, Cincinnati Art Museum, legaat van Mary E. Johnston. Beeld Bridgeman Images

Op vrijdag 2 juni wordt op het Museumplein het gratis Sunflower Art Festival georganiseerd. ’s Avonds maakt kunstduo Drift met 200 drones een werk van Van Gogh na in de lucht. Ook is er in de avond in het museum Van Gogh op Vrijdag, met muziek en performances.

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.