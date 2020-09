Hoelang zou Bromet daar in de gang gestaan hebben?

2Doc 'Verstopt' van KRO-NCRV Beeld -

‘Hij is erg schoon op zichzelf,” zegt Vera in het huis van goede vriend Ed, terwijl ze zich over stapels boeken, bananendozen, vazen, beelden, kaarten, tassen en koffers een weg baant naar de keuken, die voor het laatst schoongemaakt lijkt te zijn in 1993. Even dacht Lips te hebben gezapt naar het realityprogramma Mijn leven in puin, maar zo plat zou de documentaire ­Verstopt niet worden. De man achter de camera was tenslotte Frans Bromet.

Ed, inderdaad keurig in overhemd en jasje, wil aan de filmmaker best toegeven dat zijn huis netter kan. Maar natuurlijk moet hij elk boek eerst nog even inkijken voordat iets in de weggooidoos belandt. “Maar het zijn er duizenden,” probeert Bromet nog. Als het echt saai is, doet hij het weg, belooft Ed. “Kijk, gedateerd Delfts aardewerk, er zijn natuurlijk zat mensen die daarin geïnteresseerd zijn.” Hoelang zou Bromet uiteindelijk met zijn camera in die gang hebben gestaan?

Als Ed een van zijn vele boeken over de Tweede Wereldoorlog opent, raakt hij geëmotioneerd: tussen de pagina’s wordt een Jodenster bewaard. En zo zwerven er nog veel meer voorwerpen uit oorlogstijd in Eds pakhuis rond, niet allemaal even legaal. “Dit ga ik niet laten zien,” zegt Vera terwijl ze een in een overhemd gewikkeld mitrailleur­vormig voorwerp wegstopt.

Veel spullen doen Ed denken aan zijn vader, die hij nooit heeft gekend, een verzetsstrijder die stierf in concentratiekamp Natzweiler. Zijn mooiste museumstukken: het boek Nacht und Nebel, geschreven door een medegevangene die het wel kon navertellen, en een kopie van vaders kampdagboek. “Die moet hier ergens liggen.”

Hoe leger het huis wordt, hoe meer ruimte Bromet maakt voor de oorlogsgeschiedenis. En voor Eds schijnbare voorkeur voor spullen, boven mensen. “Het voordeel van veel rommel hebben is dat je elke keer weer bijzondere dingen tegenkomt die geen rommel zijn.”

