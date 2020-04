Hoe zou het met Melle en de paling zijn?

Achterwerk in de kast, NPO 1. Beeld -

In deze onzekere tijden grijpt de tv-kijkende mens graag terug naar nostalgie. Dat geeft even het vertrouwde gevoel dat vroeger alles beter was. De Wereld Draait Door begon daarom in maart met Troost TV, vol troostrijke herhalingen. De NOS zendt bij gebrek aan live sport heerlijke herhalingen uit van voetbaltoernooien die vroeger niet alleen gewoon gespeeld werden, maar waarop het Nederlands elftal ook nog eens wat won. En ook de VPRO is nu op de nostalgische toer gegaan door Achterwerk in de kast uit de kast te trekken.

Lips’ hart maakte een vreugdesprongetje toen hij dat hoorde: Achterwerk in de kast! Het legendarische programma waarin tussen 1984 en 1992 kinderen hun zegje mochten doen in een soort poppenkast met gordijntje. Met als absolute klassieker de zesjarige Melle die iets over ‘palings’ wilde vertellen, maar tot vier keer toe de paling die hij in een glazen pot wilde stoppen uit zijn handen liet glijden zodat er van zijn spreekbeurt niets terechtkwam.

Dinsdagavond herhaalde M – dat met Videotheek M de splinternieuwe traditie van Troost TV heeft voortgezet – Achterwerk in de kast en het was weer een feest der herkenning, alleen ontbraken Melle en zijn paling – jammer.

De VPRO is trouwens met nieuwe video’s begonnen, maar nu met volwassen BN’ers. Chinakenner Ruben Terlou trapte de reeks af door zijn puppy aan de kijkers voor te stellen. Schattig, maar zo’n volwassene haalt het niet bij een kind met zijn lievelingsdier.

Lips vroeg zich af hoe het met Melle en zijn paling was. Zou hij jaren zijn gepest met zijn optreden? Of zou hij ook heerlijk wegdrijven op de nostalgische golven? Lips hoopt dat laatste.

