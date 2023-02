Hoe verwerken we de verdwijning van acteur Julian Sands? Kijk naar films over mens en dier, zoals All That Breathes

In New Dehli beheerst de zwarte wouw het luchtruim in ‘All That Breathes’. Beeld Filmdepot

In de tweede week van januari vertrok de Britse acteur Julian Sands vanuit zijn huis in Los Angeles, waar zijn vrouw en dochters hem vol vertrouwen een fijne trektocht op Mount Baldy konden toewensen. De 65-jarige is een ervaren bergwandelaar: hij heeft in de Zwitserse Alpen en de Andes geduchte bergen beklommen. De Latijns-Amerikaanse tochten verliepen niet allemaal vlekkeloos maar in de jaren negentig overleefde Sands een hevige storm op een bergtop die anderen fataal werd. Mount Baldy was bekend terrein. De besneeuwde top van de berg is op heldere dagen vanuit Los Angeles zichtbaar.

Sands keerde echter niet terug. Zijn afgesloten auto werd snel gevonden, maar de acteur was ergens op de berg verdwenen. Op vrijdag de dertiende januari werd Julian Sands als vermist opgegeven. Speurtochten werden bemoeilijkt door de extreme weersomstandigheden in heel Californië, waar andere waaghalzen ook in de problemen kwamen. Er waren veel lawines in het gebied. Met bergen valt niet te spotten.

Hulpdiensten verklaarden vorige week te hopen dat de zoektocht naar de verdwenen acteur en andere vermisten snel hervat kan worden, maar dat de kans op een goede afloop gering is.

Uitzinnige rollen

Sands brak door met de veelgeprezen romanverfilming A Room with a View (1985) van James Ivory, die met drie Oscars en vijf Baftas werd bekroond. Hoe de British Academy of Film and Television Arts met Sands’ huidige status omgaat wordt zondag duidelijk wanneer het genootschap met het jaarlijkse prijzengala de prelude voor de Amerikaanse Oscartombola verzorgt.

Sands heeft hoe dan ook het eeuwige leven op film, waarbij genoteerd kan worden dat hij na een vliegende start in de Britse filmindustrie met de verhuizing naar Hollywood van alle markten thuis was.

Hij speelde met enige regelmaat uitzinnige rollen in curieuze films, zoals het obsessieve liefdesdrama Boxing Helena (1993) van Jennifer Lynch (de dochter van David) en een doldwaze Phantom of the Opera (1998) van de Italiaan Dario Argento. Daar kon ik hartelijk om lachen, zoals dat bij Nicolas Cage ook vaak kan.

Maar nu denk ik dat Sands helemaal geen mafketel was, juist omdat hij die berg opging. Ik had hem al jaren nergens meer in gezien en wist niets van zijn alpinisme, maar de roep van de bergen is mij niet vreemd. Wie de berg opgaat laat alles achter, wat rest is de stilte en de berg. En er zijn vogels.

Het rijk alleen

Bergen hebben we niet in de stad maar vogels gelukkig wel. Die hielden me jarenlang op de been. Maar de benenwagen hapert. De dagelijkse wandeling naar het park en de kraaien is een herinnering waar ik nu weemoedig op terugkijk. Vijftien jaar, elke dag anderhalf uur en bij voorkeur met slecht weer. Want dan heb je zelfs in een overvolle stad het rijk alleen in de parken. Dan zie je hoe jonge kraaien hun eerste regenbui ervaren en met de kop omhoog en open snavel naar hemelwater happen. Het kraaienbrein in een notendop: wat gebeurt hier en hoe kan ik daarvan profiteren?

Nu kijk ik naar films met bergen en films over vogels. Het verzacht het gemis maar voedt het verlangen en de frustratie. De dieren en planten zijn er niet om ons te dienen, maar net als de kraaien redeneren wij primair uit eigenbelang. Wat hebben we aan die natuur? Levert dat groen iets op?

Die vraag wordt vaak gesteld en beantwoordt in uitzendingen en documentaires waarin het welzijn van de mens aan het behoud en herstel van de natuur wordt gekoppeld. In My Octopus Teacher (2020) raakt een overspannen duiker in een Zuid-Afrikaans kelpwoud bevriend met een octopus. Daar wordt hij een beter mens en een betere vader van. Kers op de taart: de film won de Oscar voor de beste documentaire.

Ik werd na de dood van mijn vader in 2007 door de huisarts naar het park gestuurd en werd daar ook beter van. Ik herkende die man met zijn octopus.

Maar de huidige Oscar- en Baftakandidaat All That Breathes is een betere documentaire over mens en dier, omdat er geen woord wordt vuilgemaakt aan het nut van de natuur voor het menselijk welzijn. De film volgt twee broers die zich in New Dehli belangeloos over gewonde roofvogels ontfermen en toont terloops hoe dieren tussen het grootstedelijke afval en puin hun weg vinden. In de verte horen we onlusten en sirenes, de broers bespreken de nucleaire dreiging vanuit Pakistan. Maar het leven gaat door. In de stad en op de vuilstortplaats, in het park en op de bergen.

Soms verdwijnt er iemand die je jarenlang in het park zag. Soms loopt iemand een berg op om nooit meer terug te keren. Zo gaan die dingen.

All That Breathes is te zien op HBO Max.