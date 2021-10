Hoe streamingbedrijf Nomobo vanuit Sloterdijk de wereld veroverde

Het Amsterdamse Nomobo maakte livestreams van festivals, tot de coronacrisis kwam. Wat volgde was megagroei, dankzij het bedrijfsleven.

De grote ramen van het pand van Nomobo (No More Boundaries) nabij station Sloterdijk bieden zicht op de tenten van Elrowfestival. Voor dit evenement heeft het bedrijf van Constantijn van Duren (43) en Robert Buisman (35) voor de verandering geen livestream opgezet. “Maar ze maken wel gebruik van onze internetmast,” zegt Van Duren lachend.

De coronacrisis heeft grote impact gehad op hun bedrijf, en nee, bepaald geen negatieve. Voorheen verzorgde Nomobo livestreams, live-uitzendingen via internet, voor festivals, een goedlopend concept. Maar vrij snel na de eerste berichten over een nieuw virus werd al een aantal projecten in Azië afgezegd. Nomobo moest zichzelf opnieuw uitvinden.

“We kwamen al snel tot de conclusie dat we de entertainmentindustrie tijdens de crisis los moesten laten,” zegt Van Duren. De behoefte aan livestreams bleek voornamelijk bij grote techbedrijven te liggen. Productlanceringen, interne besprekingen en conferenties moesten allemaal op de een of andere manier doorgang vinden. “Omdat we niet konden reizen, besloten we met de technologie die we in ons bezit hadden speciale opnamekits te maken: koffertjes met daarin een cameraatje, een microfoon en internetaansluiting.” Deze ‘flight cases’ werden gedesinfecteerd en vervolgens tot op de drempel bij klanten bezorgd. “Zo kon de ceo van een groot bedrijf letterlijk vanuit zijn achtertuin collega’s te woord staan.”

Wie niet wijs kon worden uit de meegestuurde handleiding, werd via Facetime door het installatieproces heen gepraat. Zo zorgde Nomobo vanuit een pand in Nieuw-West voor internationale live-uitzendingen.

Italiaanse balkons

Het bleek een winnend businessmodel. Nomobo groeide sinds de coronacrisis van 25 werknemers uit tot een bedrijf van 70 man. Merken als Sony, Heineken, YouTube, Red Bull en HashiCorp wisten de Amsterdammers de afgelopen tijd te vinden.

Daarnaast is de streamingdienst bij internationale artiesten ook niet onopgemerkt gebleven. De naam van David Guetta staat op een whiteboard geschreven. “Hij was de eerste artiest die ons benaderde in de lockdownperiode.” Geïnspireerd door de bewoners in Italië, die vanaf hun balkon spontaan met elkaar begonnen te zingen, kwam de Franse dj met het idee om een concert te organiseren tussen flatgebouwen in Miami. Vanaf hun balkon konden omringende bewoners meegenieten van zijn optreden. Nomobo maakte een live-uitzending van het evenement en Guetta’s opbrengsten gingen naar het Covid Relief Fund. “Dat heeft hij daarna nog een aantal keer gedaan met onze hulp.”

In navolging van Guetta traden onder meer John Mayer, Snoop Dogg en Martin Garrix op bij conferenties van bedrijven die via de Nomobo-livestream door konden gaan. Het hoogste aantal kijkers was twee weken geleden, tijdens het project Dreamforce van het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce. “Daar hebben we in een aantal dagen meer dan 100 miljoen kijkers wereldwijd bereikt.”

Studio’s

De regiekamers op een verdieping in het grote kantoor hebben veel weg van de regieruimte van een klassieke tv-studio, alleen bevindt de ‘studio’ zich in dit geval veelal vele kilometers verderop. Tal van schermen hangen aan de muur, beeldregisseurs overleggen over welk filmpje, geluidje of shot moet worden ingestart.

Toen hij het bedrijf begon, wist Van Duren al veel van het maken van live-uitzendingen doordat hij in de media had gewerkt. “Mijn compagnon Robert Buisman heeft de filmacademie gedaan. Hij heeft weer veel verstand van het verhalende aspect. Dat vult elkaar goed aan.”

Op de werkvloer lopen mensen rond van alle leeftijden. Sommigen komen uit de mediawereld en passen hun ervaring toe bij het maken van live-uitzendingen, anderen zijn als stagiair doorgegroeid en hebben meer affiniteit met de technologische ontwikkelingen. Van Duren: “We merken dat de ervaren rotten uit de mediawereld soms moeten wennen aan deze werkwijze. Daarom is de afwisseling met jonge mensen weer zo goed.”

Milieu

De coronacrisis heeft voor een nieuwe realiteit gezorgd: grootschalige internationale evenementen en conferenties blijken op afstand plaats te kunnen vinden. Voorlopig plukt het bedrijf nog altijd de vruchten van het ‘corona-effect’.“Maar voor ons is het natuurlijk ook de vraag hoe dit eruit gaat zien na de crisis. Daar ben ik erg benieuwd naar.”

Voor nu is Van Duren vooral gericht op de voordelen ervan, ook voor zijn eigen bedrijf. “Je hoeft niet meer zo lang te reizen, wat beter is voor het milieu en tijd en geld scheelt. Voor ons geldt dat ook. Wij kunnen alles doen vanuit hier.”