Hoe steeds meer puzzelstukjes wijzen op de link van Taghi naar Peter R. de Vries

De man die van afstand de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries aanstuurde, is volgens justitie de 27-jarige Krystian M. uit het Gelderse Ochten. Hij werd 4 juli als verdachte aangehouden in zijn cel, waar hij vastzat voor een poging tot moord in Zeewolde in oktober 2021.

M. is een belangrijke verdachte in de strafzaak onder codenaam Buizerd tegen Ridouans neef Anouar Taghi en acht anderen. Zij worden vervolgd voor onder meer het stelen van auto’s om die bij liquidaties te gebruiken. In die zaak wordt Krystian M. ook verdacht van betrokkenheid bij de poging tot moord op een man. Zo is M. te linken aan Ridouan Taghi, die alom wordt beschouwd als opdrachtgever voor de moord op Peter R. de Vries, omdat die vertrouwensman was van kroongetuige Nabil B. tegen Taghi en zijn groepering.

In Spanje en Curaçao zijn twee verdachten van 26 en 27 jaar gearresteerd die op 6 juli vorig jaar in de Lange Leidsedwarsstraat waren, direct nadat Peter R. de Vries daar was neergeschoten. Mogelijk maakten de mannen filmpjes die ze meteen verspreidden. Daarmee vergrootten ze de schok van de aanslag. Wouter Laumans: “Dit is het zaaien van terreur.”

Getuige 5089

De getuige die uitvoerige verklaringen heeft afgelegd over de relatie tussen de vermoede uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries en de organisatie van Ridouan Taghi, is al sinds november 2021 uitgebreid verhoord. Hij wordt beschermd en afgeschermd onder nummer 5089.

Volgens ingewijden wijst de getuige in de richting van Ridouan Taghi als opdrachtgever voor de moord op De Vries.

Al deze ontwikkelingen zijn reden genoeg voor de rechtbank om de zaak tegen de vermoede uitvoerders van de moord te heropenen.

De Taghi Podcast Misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans praten over de recentste ontwikkelingen in het proces Marengo en de daaraan gelieerde processen. Vragen? Mail naar taghi@parool.nl